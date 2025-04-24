На больших экранах Беларуси стартует прокат военной драмы "Каруза"

24 апреля на большие экраны Беларуси выходит военная драма "Каруза".

Главная роль досталась собаке, которая в самые страшные дни блокады Ленинграда спасла 16 человек. Режиссерское кресло занял дебютант Иван Харатьян.

На создание киноленты ушло более 2 лет. Съемки военной премьеры проходили в Минске и Санкт-Петербурге. Фильм стал результатом творческого тандема Беларуси и России.