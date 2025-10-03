На "Лістападзе" впервые выберут лучшую короткометражку

На ХХХI Минском международном кинофестивале "Лістапад" впервые пройдет конкурс короткометражных фильмов. Всего в этом году будет 8 конкурсных программ. Выберут лучшие - игровые, неигровые и анимационные фильмы, ленты для детской и юношеской аудитории "Лістападзік", а также найдут новые имена в "Кино молодых".



Кроме того, в программу фестиваля включены Дни национального кино государств-членов и наблюдателей ЕАЭС. А по инициативе общественных объединений пройдут круглые столы с участием производителей кинопродукции из разных стран и председателей союзов кинематографистов.



Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 31 октября по 7 ноября. Показы будут организованы не только в Минске, но и в областных и районных центрах, чтобы вся страна чувствовала себя причастной к кинофоруму.