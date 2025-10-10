На официальном сайте конкурса "Наше поколение" проходит онлайн-голосование: поддержим Беларусь

11 октября в Москве состоится финал Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение". Беларусь представит 13-летняя минчанка Амалия Сухан.



Внимание и зрителям - продолжается онлайн-голосование. Выбор каждого может повлиять на результат конкурса.

Онлайн-голосование длится уже 2 часа. И это не просто повод прослушать песни всех 16 стран-конкурсантов. В эти минуты на Live Арене идет репетиция номеров. Их впервые видят и 16 камер на площадке. Конечно, это еще и возможность поддержать Беларусь и Амалию Сухан в этом вокальном состязании.

Открываем браузер и находим официальный сайт конкурса "Наше поколение" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b8611d5-5b38-4ed5-8bc9-94bbc238d71d/conversions/9a92993a-94a3-4b6f-96a6-8a388e322385-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b8611d5-5b38-4ed5-8bc9-94bbc238d71d/conversions/9a92993a-94a3-4b6f-96a6-8a388e322385-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b8611d5-5b38-4ed5-8bc9-94bbc238d71d/conversions/9a92993a-94a3-4b6f-96a6-8a388e322385-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b8611d5-5b38-4ed5-8bc9-94bbc238d71d/conversions/9a92993a-94a3-4b6f-96a6-8a388e322385-xl-___webp_1920.webp 1920w Открываем браузер и находим официальный сайт конкурса "Наше поколение"

Как это можно сделать? Краткая инструкция.

Открываем браузер и находим официальный сайт конкурса "Наше поколение". Как только его обнаружили, сразу на первой странице сайта у нас есть такая страничка - онлайн-голосование. Для начала нужно зарегистрироваться, обязательно оставив свой электронный адрес, куда и придет ссылка для голосования. Проходим по ссылке, которая вам пришла на ваш электронный адрес. После попадаем на страничку, где видим страны, где видим фрагменты выступления, записанные 9 октября на прогоне. Выбираем те страны, которые симпатичны вам. Вы можете прослушать песни. И, конечно, голосуем за Беларусь.

В этом году все достаточно просто. Достаточно выбрать трех своих фаворитов. Песни даже можно не слушать, если вы уже заранее знаете, за какие страны будете голосовать, какие страны готовы поддержать. И достаточно легким движением руки голосуем.

Собственно, это онлайн-голосование и будет обнародовано завтра. И, безусловно, внесет свою лепту в итоговую таблицу нашего Международного телевизионного конкурса детской авторской песни. Напомню, что в этом году победитель только один. Профессиональные жюри тоже уже в каждой своей стране делают свой выбор. И в Беларуси 5 экспертов, среди них дети, тоже уже выбирают своего фаворита.

11 октября узнаем имя лидера "Нашего поколения"