На официальном сайте конкурса "Наше поколение" проходит онлайн-голосование: поддержим Беларусь
11 октября в Москве состоится финал Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение". Беларусь представит 13-летняя минчанка Амалия Сухан.
Внимание и зрителям - продолжается онлайн-голосование. Выбор каждого может повлиять на результат конкурса.
Онлайн-голосование длится уже 2 часа. И это не просто повод прослушать песни всех 16 стран-конкурсантов. В эти минуты на Live Арене идет репетиция номеров. Их впервые видят и 16 камер на площадке. Конечно, это еще и возможность поддержать Беларусь и Амалию Сухан в этом вокальном состязании.
Как это можно сделать? Краткая инструкция.
Открываем браузер и находим официальный сайт конкурса "Наше поколение". Как только его обнаружили, сразу на первой странице сайта у нас есть такая страничка - онлайн-голосование. Для начала нужно зарегистрироваться, обязательно оставив свой электронный адрес, куда и придет ссылка для голосования. Проходим по ссылке, которая вам пришла на ваш электронный адрес. После попадаем на страничку, где видим страны, где видим фрагменты выступления, записанные 9 октября на прогоне. Выбираем те страны, которые симпатичны вам. Вы можете прослушать песни. И, конечно, голосуем за Беларусь.
В этом году все достаточно просто. Достаточно выбрать трех своих фаворитов. Песни даже можно не слушать, если вы уже заранее знаете, за какие страны будете голосовать, какие страны готовы поддержать. И достаточно легким движением руки голосуем.
Собственно, это онлайн-голосование и будет обнародовано завтра. И, безусловно, внесет свою лепту в итоговую таблицу нашего Международного телевизионного конкурса детской авторской песни. Напомню, что в этом году победитель только один. Профессиональные жюри тоже уже в каждой своей стране делают свой выбор. И в Беларуси 5 экспертов, среди них дети, тоже уже выбирают своего фаворита.
11 октября узнаем имя лидера "Нашего поколения"
Беларусь, вся страна, прямо сейчас берите смартфоны в свои руки, открывайте официальный сайт конкурса "Наше поколение" и обязательно болейте за свою страну. Действительно в таких вокальных батлах белорусы всегда впереди планеты всей были, поэтому, конечно, ваш голос очень важен.