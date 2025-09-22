Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Под музыку Бетховена: Белгосфилармония завершила летний антракт

Первые в этом сезоне партитуры открыли музыканты Белгосфилармонии - звучала мировая классика. 98-й симфонический и 88-й филармонический сезоны официально открыты. Прозвучали произведения Людвига ван Бетховена, а солировал китайский и американский пианист Дже Юэн.

Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белорусской государственной филармонии:

"Мы счастливы, что начинаем такой замечательный день с аншлага, с Людвига ван Бетховена, с академического симфонического оркестра с замечательным пианистом из Китая, с нашим другом, который уже второй раз в Минске. Он учился в лучших американских академиях".

На открытие сезона произошел полный солд-аут. Специально для столичных меломанов в продажу выпустили дополнительные билеты.

