3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Под музыку Бетховена: Белгосфилармония завершила летний антракт
Автор:Редакция news.by
Первые в этом сезоне партитуры открыли музыканты Белгосфилармонии - звучала мировая классика. 98-й симфонический и 88-й филармонический сезоны официально открыты. Прозвучали произведения Людвига ван Бетховена, а солировал китайский и американский пианист Дже Юэн.
Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белорусской государственной филармонии:
"Мы счастливы, что начинаем такой замечательный день с аншлага, с Людвига ван Бетховена, с академического симфонического оркестра с замечательным пианистом из Китая, с нашим другом, который уже второй раз в Минске. Он учился в лучших американских академиях".
На открытие сезона произошел полный солд-аут. Специально для столичных меломанов в продажу выпустили дополнительные билеты.