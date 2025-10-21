На сцене Купаловского театра состоялась презентация книги "Вырай"

На малой сцене Купаловского театра состоялась презентация книги "Вырай". Роман молодой писательницы Виктории Клевко сначала победил в литературном конкурсе "Lit-Up" в 2024 году, а в сентябре этого года произведение было представлено на Дне белорусской письменности в городе Лида.