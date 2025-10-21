3.68 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
На сцене Купаловского театра состоялась презентация книги "Вырай"
Автор:Редакция news.by
На малой сцене Купаловского театра состоялась презентация книги "Вырай". Роман молодой писательницы Виктории Клевко сначала победил в литературном конкурсе "Lit-Up" в 2024 году, а в сентябре этого года произведение было представлено на Дне белорусской письменности в городе Лида.
Помимо знакомства с автором, в программе презентации книги - художественное исполнение фрагментов сельского романа артистами Национального академического театра имени Янки Купалы.
Роман "Вырай" - это обращение к теме родины, родителей и детей. Отсылки к произведениям белорусских поэтов придают книге особую глубину и лиричность.