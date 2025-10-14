Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На участие в XXXI кинофестивале "Лістапад" было подано 3 тыс. 655 заявок из 120 стран

Чуть более двух недель осталось до старта главного кинособытия страны XXXI Минского международного кинофестиваля "Лістапад". И уже известно, что за Гран-при поборются авторы 157 картин из 41-й страны.

Всего на участие в конкурсе было подано 3 тыс. 655 заявок из 120 стран. Наибольшее количество - из Ирана (более 600), а также Индии и России.

Кинофорум пройдет с 31 октября по 7 ноября под слоганом "История, меняющая взгляд".

