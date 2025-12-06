На выставке в Нацбиблиотеке можно увидеть мир глазами детей с особенностями развития

Виктория Харитонова, завсектором Национальной библиотеки Беларуси: "Для нас важно, что выставка продолжает проекты, затеянные благотворительным детским хосписом, призванные привлечь внимание к проблеме инвалидности, которая часто кажется невидимой. Первый проект в этом направлении был открыт в прошлом году, в январе 2024 года. Он назывался "Невидимые герои2 и также затрагивал эту тему. В экспозиции представлены фото, сделанные белорусским фотографом Валерием Невмержицким и рисунки десяти подопечных Белорусского детского хосписа".