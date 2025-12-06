3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
На выставке в Нацбиблиотеке можно увидеть мир глазами детей с особенностями развития
В Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка "Моими глазами". Экспозиция показывает мир таким, каким его видят дети с особенностями развития. Авторам работ от 8 до 25 лет.
Представлены рисунки подопечных детского хосписа и серия выразительных фотопортретов. Многие были созданы при поддержке студентов колледжа имени Глебова. Рядом с каждым экспонатом - фотография автора: черно-белый кадр подчеркивает индивидуальность, характер и внутреннюю силу ребенка.
Виктория Харитонова, завсектором Национальной библиотеки Беларуси: "Для нас важно, что выставка продолжает проекты, затеянные благотворительным детским хосписом, призванные привлечь внимание к проблеме инвалидности, которая часто кажется невидимой. Первый проект в этом направлении был открыт в прошлом году, в январе 2024 года. Он назывался "Невидимые герои2 и также затрагивал эту тему. В экспозиции представлены фото, сделанные белорусским фотографом Валерием Невмержицким и рисунки десяти подопечных Белорусского детского хосписа".
Посетить выставку и своими глазами увидеть работы можно до 18 января.