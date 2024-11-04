В гармонии спорта и искусства. В столице проходит Viva Kola Art . В 2024 году, помимо велоспорта, к экспозициям Дворца искусства присоединились хоккей, биатлон, гимнастика и лыжные гонки.



Конкурс проходит в 11 номинациях. Три из них новые - "Фотография репортажная", "Дизайн" и "Олимпийский портрет". Посетители смогут не только увидеть произведения конкурсантов, но и отдать свой голос за понравившуюся работу, которая получит приз зрительских симпатий.