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На выставке Viva Kola Art можно отдать свой голос за понравившуюся работу
В гармонии спорта и искусства. В столице проходит Viva Kola Art . В 2024 году, помимо велоспорта, к экспозициям Дворца искусства присоединились хоккей, биатлон, гимнастика и лыжные гонки.
Конкурс проходит в 11 номинациях. Три из них новые - "Фотография репортажная", "Дизайн" и "Олимпийский портрет". Посетители смогут не только увидеть произведения конкурсантов, но и отдать свой голос за понравившуюся работу, которая получит приз зрительских симпатий.
В этом году в конкурсе участвуют более 200 авторов из Беларуси, России и Узбекистана. Гостей мероприятия ожидают не только экспонаты и мастер-классы, но и творческие вечера.
Выставка продлится до 30 ноября.
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