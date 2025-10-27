Народный художник Беларуси Иван Миско встретился с племянницей Юрия Гагарина в Слониме

"Это та история, которой может гордиться молодежь сегодняшняя и может передавать это следующим поколениям, поскольку полет человека в космос для всех был, можно сказать, потрясением. А сегодня нужно помнить, в каких условиях это происходило. Было всего 16 лет после страшной войны, когда вся страна лежала в разрухе. В это время Советский Союз запускает сначала первый спутник Земли, а потом первого человека в космос. Это был самый настоящий подвиг нашей науки и подвиг человека".