3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Народный художник Беларуси Иван Миско встретился с племянницей Юрия Гагарина в Слониме
Сохраняя историю о подвиге первого космонавта планеты. В Слониме прошла встреча народного художника Беларуси Ивана Миско с Натальей Гагариной, племянницей Юрия Гагарина.
Повод символичный: обсуждение идеи установки мемориальной доски в честь Юрия Гагарина. В одной из школ райцентра действует пионерская дружина имени Гагарина.
Наталья Гагарина, племянница Юрия Гагарина:
"Это та история, которой может гордиться молодежь сегодняшняя и может передавать это следующим поколениям, поскольку полет человека в космос для всех был, можно сказать, потрясением. А сегодня нужно помнить, в каких условиях это происходило. Было всего 16 лет после страшной войны, когда вся страна лежала в разрухе. В это время Советский Союз запускает сначала первый спутник Земли, а потом первого человека в космос. Это был самый настоящий подвиг нашей науки и подвиг человека".
Иван Миско, скульптор, народный художник Беларуси:
"В следующем году юбилей первого полета - историческая дата. Мы мечтаем открыть мемориальную доску и в этот день на ее фоне сделать прием пионеров – пополнение отряда имени Гагарина. Наталья Гагарина повяжет галстуки, я буду ей помогать. Это будет очень хорошая историческая дата".
Иван Миско - автор скульптурных портретов таких космонавтов, как Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Владимир Коваленок, Петр Климук и Олег Новицкий. Художник сохраняет историю через свои работы для будущих поколений.