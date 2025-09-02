3.69 BYN
"Наше поколение": Амалия Сухан представит Беларусь на международном конкурсе
Белтелерадиокомпания назвала представителя Беларуси на международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение". Уже 11 октября в Москве на сцене Live Арены за страну споет Амалия Сухан.
В творческом багаже 13-летней минчанки главная "лира" детского "Славянского базара". Обладательница Гран-при фестиваля искусств знакома и российским зрителям благодаря участию в рейтинговых телепроектах. Амалия стала четвертым объявленным участником "Нашего поколения".
Песня уже в разработке. Белтелерадиокомпания - партнер международного телепроекта - ведет подготовку конкурсантки к шоу. Год назад конкурс объединил 15 стран мира!
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:
"По условиям конкурса мы вполне имеем полное право сами определить участника. В прошлом году попытались принять заявки. Нам показалось, что это был не очень хороший результат".
"Что касается песен, в первую очередь, песня должна быть конкурсная. Дети, их продюсеры, естественно, не готовились к конкурсу, когда выбирали песни. Песня не подходит по формату, - заметил Иван Эйсмонт. - В этой связи у нас очень большие надежды на "Фактор.BY. Дети". Будет сформирована, мы очень надеемся, огромная база данных талантливых, поющих детей. И мы уже на стадии записи прямых эфиров будем присматриваться к тем детям, которые смогут представить нашу страну в следующем году на конкурсе "Наше поколение".
3 сентября Белтелерадиокомпания объявила о запуске долгожданного талант-шоу - "Фактор.BY. Дети". Заполнить анкету можно здесь.