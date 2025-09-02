"Наше поколение": Амалия Сухан представит Беларусь на международном конкурсе

"По условиям конкурса мы вполне имеем полное право сами определить участника. В прошлом году попытались принять заявки. Нам показалось, что это был не очень хороший результат".

"Что касается песен, в первую очередь, песня должна быть конкурсная. Дети, их продюсеры, естественно, не готовились к конкурсу, когда выбирали песни. Песня не подходит по формату, - заметил Иван Эйсмонт. - В этой связи у нас очень большие надежды на "Фактор.BY. Дети". Будет сформирована, мы очень надеемся, огромная база данных талантливых, поющих детей. И мы уже на стадии записи прямых эфиров будем присматриваться к тем детям, которые смогут представить нашу страну в следующем году на конкурсе "Наше поколение".