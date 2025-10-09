3.69 BYN
"Наше поколение": расскажем, как идут первые репетиции на LIVE Арене
Автор:Лидия Заблоцкая
"Наше поколение" впервые выходит на сцену московской Live Арены. Сейчас идут репетиции международного конкурса детской авторской песни.
Напомним, в ТАСС состоялась большая пресс-конференция участников и жеребьевка. На жеребьевке были определены только первый и последний номер. Остальные номера распределила сама режиссерско-постановочная группа в зависимости от исполняемых песен и драматургии, которая будет во время шоу.
Открывать шоу будет Бразилия, а красивую точку поставит дуэт из Китая.
У белорусской исполнительницы Амалии Сухан матрешка оказалась пустой. Позже стало известно, что она будет выступать под пятым номером. А ее сегодняшний прогон важен для результата на конкурсе. Расскажем почему (подробности в видео).