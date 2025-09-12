Настя Кравченко представит Беларусь на конкурсе "Интервидение" под номером 21

Анастасия Кравченко / Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6d0efe8-1ef0-41bf-9233-2c4b73b47552/conversions/20cec16a-4abf-44e3-9d91-85376f7767a0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6d0efe8-1ef0-41bf-9233-2c4b73b47552/conversions/20cec16a-4abf-44e3-9d91-85376f7767a0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6d0efe8-1ef0-41bf-9233-2c4b73b47552/conversions/20cec16a-4abf-44e3-9d91-85376f7767a0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6d0efe8-1ef0-41bf-9233-2c4b73b47552/conversions/20cec16a-4abf-44e3-9d91-85376f7767a0-xl-___webp_1920.webp 1920w Анастасия Кравченко / Фото БЕЛТА

Анастасия Кравченко представит Беларусь на конкурсе "Интервидение" под 21-м номером, пишет БЕЛТА со ссылкой на организаторов.

Анастасия Кравченко исполнит на "Интервидении" песню "Мотылек".

На счету нашей артистки - победы и награды на международных и республиканских конкурсах. За последние несколько лет она стала суперфиналисткой музыкального шоу "X-Фактор. Беларусь", финалисткой шоу "Залетай в тренды" и лауреатом "Песни года Беларуси" и "Новой песни года" в Москве.

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября на площадке "Live Арена" в столице России. Его участниками станут представители 23 государств.

Победитель будет выбран по итогам голосования международного профессионального жюри, состоящего из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц.