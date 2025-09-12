3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
Настя Кравченко представит Беларусь на конкурсе "Интервидение" под номером 21
Анастасия Кравченко представит Беларусь на конкурсе "Интервидение" под 21-м номером, пишет БЕЛТА со ссылкой на организаторов.
Анастасия Кравченко исполнит на "Интервидении" песню "Мотылек".
На счету нашей артистки - победы и награды на международных и республиканских конкурсах. За последние несколько лет она стала суперфиналисткой музыкального шоу "X-Фактор. Беларусь", финалисткой шоу "Залетай в тренды" и лауреатом "Песни года Беларуси" и "Новой песни года" в Москве.
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября на площадке "Live Арена" в столице России. Его участниками станут представители 23 государств.
Победитель будет выбран по итогам голосования международного профессионального жюри, состоящего из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц.
Более подробную информацию о конкурсе можно узнать в официальных аккаунтах:
• Телеграм: @intervision_world
• VK: intervision.world
• Сайт: https://intervision.world
• Instagram: @intervision.world