Национальный центр современных искусств празднует свое 10-летие
Мысли, высказывания и голоса представлены в художественных инсталляциях. Выставочные залы в Минске на ул. Некрасова, 3 - место для диалога и обратной связи.
Проект "Архив. Пространство между" продолжает серию масштабных концептуальных выставок. Именно здесь рождается и живет современное белорусское искусство.
Молодые авторы посвятили свои работы 10-летию основания Национального центра современных искусств Беларуси.
Олеся Иноземцева, руководитель выставочного проекта, замдиректора Национального центра современных искусств Беларуси:
"Как художники работают с традиционным и нетрадиционным материалами? Как они совмещают между собой звук, видео, инсталляцию? Как они формируют саму архитектуру пространства? И как все это не просто ради игры происходит, ведь во все это вкладывается идея, очень серьезная и глобальная? Многие художники эту идею раскрывают. Это поиск себя, своей идентичности, это обращение к семейной и общечеловеческой памяти".
Анастасия Акулова, художник, автор инсталляции "Навсегда вплетенные":
"Проект посвящен архиву памяти, как женщина передает из поколения в поколение весь свой опыт и уже последующим женщинам. Волосы - это символ этих нитей, связей прошлого с настоящим".
Выставочный проект, посвященный архиву памяти и времени, это воплощенные возможности молодых авторов, экспериментирующих и демонстрирующих актуальные художественные практики и их разнообразные сочетания. Ознакомиться с "интеллектуальными" экспозициями можно до 23 ноября.