Национальный центр современных искусств празднует свое 10-летие

"Как художники работают с традиционным и нетрадиционным материалами? Как они совмещают между собой звук, видео, инсталляцию? Как они формируют саму архитектуру пространства? И как все это не просто ради игры происходит, ведь во все это вкладывается идея, очень серьезная и глобальная? Многие художники эту идею раскрывают. Это поиск себя, своей идентичности, это обращение к семейной и общечеловеческой памяти".