"Ненасытность нас губит": Цогоев рассказал об особенностях и опасности съемок фильма "Охотник"
В 2025 году Гран-при кинофестиваля "Лiстапад" получил североосетинский фильм "Охотник". Его режиссер Заур Цогоев и продюсер Людвиг Джиоев в "Актуальном интервью" раскрыли задумку кинокартины.
По словам продюсера, они давно пишут сценарий и поняли, что единственный шанс выделиться - это писать про то, что знаешь, про ту культуру, в которой вырос. "У нас очень много историй, когда охотники шли на охоту, подстреливали животное, которое нельзя стрелять, и вот какая-то беда с ними случалась, - обозначил он. - Мы взяли за основу эту идею и решили придать ей необычную форму".
У нас во всем фильме один актер, нет слов. Нам все говорят: "Почему вы так сделали, почему нет диалогов?" Мы говорим: "Ну как нет, природа же отвечает, это же тоже диалог".
Съемка самого фильма была в экстремальных условиях - в горах (Дигорское ущелье, Фиагдонское ущелье, Цейское ущелье). Режиссер отметил, что опасался за свою команду: "У тебя актер идет сам, несет что-то там, и ты думаешь, лишь бы ни с кем ничего не случилось. Ребята даже иногда фотоаппараты, штативы не брали, потому что подниматься до точки минимум час-полтора. Уже все мокрые, пока в себя придут. Потом надо успеть спуститься вовремя, там под вечер звери. Что-то приходилось импровизировать, что-то, конечно, получилось, что-то пришлось на монтаже исправлять.
Заур Цогоев назвал главный посыл это картины: "Ненасытность нас губит. Даже хищники не убивают больше, чем им нужно, чтобы поесть. Сейчас наш организм этого не требует: сколько вокруг магазинов, продуктов. Раньше люди от голода умирали, сейчас, наоборот, от ожирения. И это не только в плане еды, в целом человек ненасытен. Он больше играется. Одним словом, это про жадность. Нельзя у природы брать больше, чем она тебе дает. Это потом плохо заканчивается".