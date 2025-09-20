Несколько часов осталось до старта грандиозного музыкального шоу - "Интервидения-2025"

Считаные часы остаются до "Интервидения". Международный музыкальный конкурс прогремит со сцены Live Арены на 20 стран мира. Гранд-шоу увидит и Беларусь, прямая трансляция начнется в 20:30 на телеканале "Беларусь 1".

Среди участников есть и белоруска Настя Кравченко. Ее "Мотылек" полетит на свет софитов под 21-м номером.

Атмосфера определенно напряженная от хороших исключительных эмоций. Вся Беларусь заряжена, чтобы болеть за нашу прекрасную участницу.

"Настроение прекрасное, вся команда заряжена. Мы все в прекрасном расположении духа и надеемся, что это настроение будет сопровождать нас на протяжении всех часов подготовки и непосредственно на самом шоу тоже", - рассказала представительница Беларуси на международном музыкальном конкурсе.

Шоу будет фееричное. Настя рассказала о том, что очень много слов поддержки приходит в сообщениях, в том числе от Ольги Бузовой, Стаса Ярушина, Дениса Клявера.