Несколько часов осталось до старта грандиозного музыкального шоу - "Интервидения-2025"
Считаные часы остаются до "Интервидения". Международный музыкальный конкурс прогремит со сцены Live Арены на 20 стран мира. Гранд-шоу увидит и Беларусь, прямая трансляция начнется в 20:30 на телеканале "Беларусь 1".
Среди участников есть и белоруска Настя Кравченко. Ее "Мотылек" полетит на свет софитов под 21-м номером.
Атмосфера определенно напряженная от хороших исключительных эмоций. Вся Беларусь заряжена, чтобы болеть за нашу прекрасную участницу.
"Настроение прекрасное, вся команда заряжена. Мы все в прекрасном расположении духа и надеемся, что это настроение будет сопровождать нас на протяжении всех часов подготовки и непосредственно на самом шоу тоже", - рассказала представительница Беларуси на международном музыкальном конкурсе.
Шоу будет фееричное. Настя рассказала о том, что очень много слов поддержки приходит в сообщениях, в том числе от Ольги Бузовой, Стаса Ярушина, Дениса Клявера.
"Я очень счастлива, что когда-то вы в меня поверили и продолжаете это делать на протяжении всех этих лет. Вы видите мое творческое становление, мой творческий путь. Я счастлива делиться с вами частичкой своей души и мне приятно получать это от вас в ответ. Спасибо вам огромное", - поделилась Настя Кравченко в ответ на поддержку страны.