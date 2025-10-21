Нет каких-то критериев: команда телешоу "Фактор.BY. Дети" ищет таланты в Гомеле

21 октября команда телешоу "Фактор.BY. Дети" работает в Гомеле. Это пятый областной центр после Могилева, Витебска, Бреста и Гродно. Юных артистов от 7 до 14 лет принимает караоке-клуб Arena Hall.

Гомель всегда славился сильными и харизматичными талантами и голосами. И не только взрослых исполнителей. Дети удивляют не меньше. Уверенность, артистизм, умение держаться на публике - все это поможет участникам покорить большую сцену. Не упустить шанс покорить звездное жюри, получить свою порцию драйва и позитива, то, зачем юные участники пришли на прослушивание. А еще, чтобы показать свои таланты, научиться справляться с волнением и убедиться, что чудеса случаются.

Настя Кравченко, суперфиналистка шоу "X-Factor Беларусь": "Всегда хочется индивидуальности. Нет каких-то критериев, что хотим услышать, чего не хотим услышать. Выходит человек, от него должно веять вот этой вот искренностью, детской непосредственностью. Сейчас никто не выигрывает, сейчас просто предотборочный этап, когда будем выбирать детишек, которые пройдут уже на телевизионный кастинг".