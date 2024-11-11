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О чем проект "Линия памяти. Код войны" и как возникла идея его создания
В 2022 году коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств уже был награжден премией "За духовное возрождение", тогда подчеркивался вклад в образование ребят. В конце 2024 года Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь наградил университет.
За что БГУКИ дважды был удостоен такой высокой награды? Когда появилась идея создать проект "Линия памяти. Код войны"? О чем этот проект? На эти вопросы в "Актуальном интервью" ответила ректор БГУКИ Наталья Карчевская.
Самое главное было достойно ответить на эту награду, потому что просто получить ее и отдыхать, - это не по-университетски. Ведь Президент Беларуси тогда оказал высокое доверие, и его хотелось и дальше оправдывать.
После этого в течение 2022 года сформировалась идея проекта "Линия памяти. Код войны". Были поданы документы на получение гранта Президента Беларуси, и в 2023-м он был утвержден, а позднее - реализован. "Мы решили, что не может такой значимый проект закончиться в 2023 году, поэтому продолжили показы в 2024-м, приурочив это к 80-летию освобождения Беларуси. Думаем, что покажем его еще несколько раз, если все будет складываться хорошо, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - рассказала ректор БГУКИ.
Во многом подтолкнула создать проект Генеральная прокуратура Республики Беларусь, которая возбудила дело о геноциде белорусского народа в годы ВОВ. Ректор призналась, что в процессе работы над проектом, а особенно к показам, цифры и данные о погибших менялись, поэтому приходилось редактировать и сам сценарий спектакля.
По словам Натальи Карчевской, для проекта были взяты знаковые вещи, связанные с трагедией детей и молодежи, потому что именно они стали самой уязвимой категорией на войне. "Очень важно теперешним детям понимать, что ничего могло бы и не быть. Могло не быть Нового года, елок, акций "Наши дети", "От всей души", если бы когда-то люди не смогли пережить эту трагедию и победить в войне", - считает она.
Именно поэтому в постановке показаны Тростенец, Красный Берег. Это стало собирательным образом страданий людей от зла немецко-фашистских захватчиков.
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