Обновленный формат: в Бресте 25-29 сентября пройдет IX Республиканский фестиваль белорусских фильмов

IX Республиканский фестиваль белорусских фильмов проведут с 25 по 29 сентября в Бресте. Об этом заявила начальник отдела кинематографии Министерства культуры Ирина Дрига, сообщает БЕЛТА.

Фестиваль пройдет в обновленном формате. В программе будет пять отдельных конкурсных программ: игровые, неигровые, телевизионные, анимационные и студенческие фильмы. Впервые работы будут оцениваться не единым составом жюри, а отдельными экспертными группами для каждого направления. При этом в жюри войдут не только белорусские специалисты, но и видные кинематографисты иностранных государств.

"На наш белорусский кинематограф со стороны посмотрят профессионалы высокого класса. Оценки, которые они дадут, важны для развития белорусского кино. Мы увидим наши сильные и слабые стороны. Это будет объективная картина, интересная как для создателей фильмов, так для зрителей", - добавила Ирина Дрига.

Участие в конкурсе примут киноленты, созданные в период с 2020 по 2025 год. Среди них - проекты белорусских продюсеров, телерадиокомпаний и образовательных учреждений. Оценивать работы конкурсантов будут народный артист Беларуси Александр Ефремов, народный артист России Аристарх Ливанов, заслуженная артистка России Елена Борзова, лауреат многих международных фестивалей Сергей Зайцев, заслуженный работник культуры России, кинопродюсер Александр Герасимов. Кроме того, в Брест приедут почетные гости: генеральный директор студии "ВоенФильм", народный артист РФ, режиссер Игорь Угольников, народный артист России Николай Бурляев.

Помимо конкурсных показов, которые пойдут на базе кинотеатров города Бреста, состоится и внеконкурсная программа. Выставки, ретроспективные показы, посвященные 80-летию Великой Победы, столетию белорусского кино и юбилеям мастеров.

Фестиваль откроет фильм "Классная" белорусского режиссера Кирилла Халецкого, премьера которого пройдет 18 сентября.