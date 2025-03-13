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Олег Рой: "Обелиск" - эпохальное произведение, которое должно быть не только в России и Беларуси
Писатель, сценарист, общественный деятель, блогер Олег Рой в "Актуальном интервью" рассказал о проекте "Книжный поезд". Какая концепция вложена в проект и почему в его рамках были выбраны строго определенные города к 80-летию Великой Победы.
По мнению блогера, Беларусь принимала серьезное участие в Великой Отечественной войне, приняла на себя первые удары. А немногим позже под одним флагом на фронтах русские и белорусы наравне с другими народами вносили вклад в победу над нацизмом.
Олег Рой:
"Именно это дало возможность выбрать первым делом Минск и отправить туда "Поезд Победы". Далее у нас будет и Нижний Новгород, и Ульяновск, и Волгоград, который станет последней остановкой".
Герой интервью пообещал, что будет вспоминать весь путь и в каждом городе стараться объяснить, почему везут в поезде произведение белорусского автора Василия Быкова "Обелиск".
"Обелиск" - эпохальное произведение, которое должно быть не только в России и Беларуси. Это мировой бестселлер.
Писатель объяснил, почему он так считает. А все дело в том, что на основе современной литературы, которая сегодня рождается в Минске и Москве, будут расти и воспитываться следующие поколения. "И когда, не дай бог, к нам опять ворвется война, СВО или что-то подобное, наши дети будут к ней уже готовы физически, ментально и морально", - заключил он.