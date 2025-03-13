Олег Рой: "Обелиск" - эпохальное произведение, которое должно быть не только в России и Беларуси

Писатель, сценарист, общественный деятель, блогер Олег Рой в "Актуальном интервью" рассказал о проекте "Книжный поезд". Какая концепция вложена в проект и почему в его рамках были выбраны строго определенные города к 80-летию Великой Победы.

По мнению блогера, Беларусь принимала серьезное участие в Великой Отечественной войне, приняла на себя первые удары. А немногим позже под одним флагом на фронтах русские и белорусы наравне с другими народами вносили вклад в победу над нацизмом.

Олег Рой:

"Именно это дало возможность выбрать первым делом Минск и отправить туда "Поезд Победы". Далее у нас будет и Нижний Новгород, и Ульяновск, и Волгоград, который станет последней остановкой".

Скульптура "Родина-мать зовет!" в Волгограде news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4d32215-12dc-447b-ad51-b26d66de3784/conversions/6bd6ed73-ad5f-4c45-88e7-b69039c80096-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4d32215-12dc-447b-ad51-b26d66de3784/conversions/6bd6ed73-ad5f-4c45-88e7-b69039c80096-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4d32215-12dc-447b-ad51-b26d66de3784/conversions/6bd6ed73-ad5f-4c45-88e7-b69039c80096-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4d32215-12dc-447b-ad51-b26d66de3784/conversions/6bd6ed73-ad5f-4c45-88e7-b69039c80096-xl-___webp_1920.webp 1920w Скульптура "Родина-мать зовет!" в Волгограде

Герой интервью пообещал, что будет вспоминать весь путь и в каждом городе стараться объяснить, почему везут в поезде произведение белорусского автора Василия Быкова "Обелиск".

"Обелиск" - эпохальное произведение, которое должно быть не только в России и Беларуси. Это мировой бестселлер.