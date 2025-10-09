Особая репетиция для участников конкурса "Наше поколение" прошла на Live Арене

Прогон действительно поможет определить баллы от профессионального жюри. Это было первое знакомство со сценой, но при этом сразу писались дубли наших участников, их выступлений, и они уже отправляются в 16 стран мира.

В каждой стране экспертная группа, это 5 профессионалов, будут расставлять свои баллы и оценивать выступления конкурсантов. Поэтому, действительно, прогон был поистине отчасти лишь решающим.





10 октября начнется онлайн-голосование в 13:00 по минскому времени. На официальном сайте конкурса "Наше поколение" можно будет определить трех фаворитов каждому неравнодушному, в том числе и поддержать нашу Амалию Сухан.

Константин Работов, музыкальный продюсер Международного конкурса детской авторской песни "Наше поколение": "В прошлом году было несколько песен, я бы их назвал национальными. В этом году нет ни одной такой песни, и тут уже складывается такой классный микс, некая эклектика получается. В Беларуси всегда классно, очень сильно, очень подготовленные ребята. Если говорить про вокал, то это всегда очень четко, очень точно, сильно, убедительно. В плане номера, в плане песни, костюма, подготовки, тоже тут ни о чем особо говорит, потому что очень все хорошо".

Оценить вокальный уровень смогут и зрители телеканала "Беларусь 1" уже в это воскресенье, 12 октября, в 18:30.





Действительно, фаворитов очень много. Среди них Россия, Беларусь, Узбекистан, Монголия, Мадагаскар. Сами ребята сегодня очень переживали, потому что понимали, что сегодня в первую очередь работают для профессионального жюри, но при этом все отвечают, что высокотехнологичная площадка Life Aрена дает тот самый качественный звук.

Адель Star, представительница России на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение": "Ой, на самом деле очень прикольно все было. Большая акустика, большая поддержка от других стран. Это все очень круто. Было большое рвение уже выйти на эту сцену и покорить ее".

Амалия Сухан, представительница Беларуси на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение": "На самом деле я была очень счастлива, что стою на этой сцене. Конечно же, волнение, так как презентация моей песни, дебют, так еще и на арене. И, конечно, это придавало особую атмосферу и особое волнение. Поэтому надо было собраться и максимально показать все возможное".

Гоомарал Дэлгэрбаяр, представительница Монголии на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение": "Я впервые выступаю на такой большой сцене. Было немного волнения. Оно помешало мне спеть хорошо. В следующий раз будет лучше. Моя песня расскажет о родной степи. Победа - не главное. Хочу получить настоящее удовольствие от участия и общения с друзьями".