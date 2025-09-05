От Бреста до Чебоксар. Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" объединил юных патриотов

Международный фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" в Могилеве объединил юных исполнителей Беларуси и России.

Таланты Беларуси и России объединил фестиваль

Дворец культуры области - самая большая концертная площадка региона. Лучшие свет и звук. Все, чтобы раскрыть потенциал юных талантов. Именно здесь и состоялось торжественное открытие фестиваля "Молодежь - за Союзное государство".

Событие, которое объединило не только регионы, но и страны. Яркое открытие дало старт большой конкурсной программе. Свыше тысячи зрителей и гостей. Красочное шоу о силе дружбы.

Вадим Ипатов, зампредседателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России:

"Главная идея фестиваля, который превратился в форум, это, конечно же, сохранение защиты исторической памяти о Великой Отечественной войне через творчество, через народные традиции. Действительно настроены на хорошую творческую борьбу. Да, победит сильнейший, но я думаю, что в общем мы все победим".

Могилев стал 18-м по счету городом в географии международного фестиваля и первым в Беларуси. География участников - от Бреста до Чебоксар. Начинающие звезды в восторге от приема.

"Правда, ты приезжаешь в Беларусь и думаешь, что как будто из России даже не уезжала, как дома", - выразила свои эмоции одна из конкурсанток.

Программа наполнена яркими событиями, конкурсами, встречами. С самого утра мастер-классы от жюри. В составе именитые творческие люди, покорившие многие зарубежные сценические площадки.

"На мой взгляд, самое главное, что национальная традиция (неважно какая) имеет возможность трансформироваться с новым взглядом. Порой неизвестное произведение из глубинки так выстреливает. Я даже для себя что-то открываю", - поделился режиссер и хореограф Дмитрий Залесский (Россия).

Обмен опытом, новые знакомства - главная идея фестиваля по мнению не только жюри, но и конкурсантов. Позитив - главное, чего ожидают от многочисленных встреч фестиваля. Многие впервые в Беларуси.

Ирина Пекарская, член жюри, директор Могилевской детской школы искусств № 1 имени И. М. Лученка:

"Песни, которые мы сегодня услышим, это произведения, славящие родную землю. Это песни, которые показывают, что наши корни есть в нас и что наш род с нами. А Беларусь и Россия сегодня - это государства, которые должны быть не просто вместе, а должны быть едины".