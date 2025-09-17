От классики до психологии: что ищут белорусы на книжных полках

В программе "Актуальное интервью" заместитель министра информации Беларуси Денис Езерский рассказал о том, как белорусская литература представляет страну на международном уровне, о чтении в Беларуси и актуальных тенденциях в книгоиздании. По его словам, Беларусь активно продвигает свое культурное наследие, делая акцент на качество и доступность книг.

Белорусские власти прилагают значительные усилия, чтобы "белорусское слово на мировой арене звучало громко". Одним из ярких примеров является участие в книжной выставке в Москве, где представлен большой стенд "Белорусская литература". Организатором выступает "Белкнига", и уже в первые дни экспозиция получила признание, включая призовые места.

Центральное место на стенде занимает книга о Президенте Беларуси Александре Лукашенко. Как отмечают специалисты, она привлекает большой интерес посетителей.

Книга "Наш Президент" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/838486f4-931a-488b-954c-3d488c7dd8e7/conversions/575cd423-ca65-4020-8417-7cabbc7e690d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/838486f4-931a-488b-954c-3d488c7dd8e7/conversions/575cd423-ca65-4020-8417-7cabbc7e690d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/838486f4-931a-488b-954c-3d488c7dd8e7/conversions/575cd423-ca65-4020-8417-7cabbc7e690d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/838486f4-931a-488b-954c-3d488c7dd8e7/conversions/575cd423-ca65-4020-8417-7cabbc7e690d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кроме того, Беларусь издает книги о своей стране специально для диаспор - как на белорусском языке, так и на иностранных.

Денис Езерский подчеркнул, что произведения классиков, таких как Янка Купала, переводятся на множество языков: "Если вы зададите мне вопрос, на скольких языках звучит Купала, я вам даже не отвечу, потому что скорее всего на всех".

заместитель министра информации Беларуси Денис Езерский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96966c65-105a-44d3-ad37-f8d71f78e0df/conversions/d75f77da-973d-40c4-913c-87c6b0714cb6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96966c65-105a-44d3-ad37-f8d71f78e0df/conversions/d75f77da-973d-40c4-913c-87c6b0714cb6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96966c65-105a-44d3-ad37-f8d71f78e0df/conversions/d75f77da-973d-40c4-913c-87c6b0714cb6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96966c65-105a-44d3-ad37-f8d71f78e0df/conversions/d75f77da-973d-40c4-913c-87c6b0714cb6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чтобы иллюстрировать популярность белорусской литературы, заместитель министра обозначил три ключевых факта:

Белорусы - самая читающая нация в постсоветском пространстве. Каждый второй белорус берет книгу в руки еженедельно, а каждый третий -ежедневно. Высокий объем изданий. В Беларуси издается две книги на одного жителя - это самый высокий показатель среди постсоветских стран. Качество на международном уровне. Белорусские издательства лидируют в конкурсе "Искусство книги" исполкома СНГ, завоевав около 11 гран-при за всю историю.

Белорусы читают news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5fc8f31-9fd2-412b-9e8a-ae324b0c9af8/conversions/1387100c-34a7-4a1c-ada7-60b57c5121b7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5fc8f31-9fd2-412b-9e8a-ae324b0c9af8/conversions/1387100c-34a7-4a1c-ada7-60b57c5121b7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5fc8f31-9fd2-412b-9e8a-ae324b0c9af8/conversions/1387100c-34a7-4a1c-ada7-60b57c5121b7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5fc8f31-9fd2-412b-9e8a-ae324b0c9af8/conversions/1387100c-34a7-4a1c-ada7-60b57c5121b7-xl-___webp_1920.webp 1920w

По данным Дениса Езерского, предпочтения читателей разнообразны. На первом месте - классическая литература, за ней следует психологическая. Важное место занимает учебная литература, особенно среди молодежи, которая используется для самообразования. Также популярна детская литература.

Самым читаемым автором среди белорусов остается Владимир Короткевич. Его произведения не только любимы читателями, но и активно адаптируются для театра и кино.

"Владимир Короткевич оставил в наследство очень богатые по восприятию произведения, которые на сегодняшний день с удовольствием адаптируют режиссеры", - заявил заместитель министра.

Белорусы читают news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf1062df-a109-4220-ba07-834b4744d49e/conversions/5c08bddb-7b2f-480c-a9d1-3cfd6afa8f77-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf1062df-a109-4220-ba07-834b4744d49e/conversions/5c08bddb-7b2f-480c-a9d1-3cfd6afa8f77-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf1062df-a109-4220-ba07-834b4744d49e/conversions/5c08bddb-7b2f-480c-a9d1-3cfd6afa8f77-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf1062df-a109-4220-ba07-834b4744d49e/conversions/5c08bddb-7b2f-480c-a9d1-3cfd6afa8f77-xl-___webp_1920.webp 1920w