От живописи до редких артефактов. В Минске открылась выставка "Весна Победы"

В Минске открылась выставка "Весна Победы", которая собрала живопись, графику, скульптуру и редкие артефакты. Художественные шедевры доставлены из фондов Музея истории города Минска.

Война глазами белорусских мастеров

"Весна Победы" прозвучала в Галерее искусств Леонида Щемелева. Экспозиция подготовлена к юбилею - 80-летию Великой Победы. На выставочном проекте представлено более 50 произведений художников, графиков и скульпторов. К слову, работы самого Щемелева тоже присутствуют на выставочном проекте.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b33f5936-7832-48a6-827b-f8ca466d94a7/conversions/ecaaab37-7195-40b2-9ba2-9a43e3c63db6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b33f5936-7832-48a6-827b-f8ca466d94a7/conversions/ecaaab37-7195-40b2-9ba2-9a43e3c63db6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b33f5936-7832-48a6-827b-f8ca466d94a7/conversions/ecaaab37-7195-40b2-9ba2-9a43e3c63db6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b33f5936-7832-48a6-827b-f8ca466d94a7/conversions/ecaaab37-7195-40b2-9ba2-9a43e3c63db6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анна Ясюк, заведующий филиалом Галереи искусств Леонида Щемелева города Минска:

"Это выставка из фондов Музея истории города Минска, музея, филиалом которого мы являемся. И это действительно очень знаковый, очень серьезный проект, который продумывался задолго, заранее. Здесь действительно собраны уникальные произведения, которые отражают всю специфику, всю важность этой темы".

Главная идея выставки - дань памяти художникам, чьи работы увековечили бессмертный подвиг белорусского народа. В проекте задействованы самые громкие имена белорусского художественного искусства. Полотна Григория Витковского, Анатолия Тычины. Портреты героев Великой Отечественной в исполнении Владимира Стельмашонка. А также работы именитых скульпторов - Заира Азгура и Ивана Миско. На выставке представлены произведения и Василия Шаранговича из серии "Блокада.1943 год".

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:

"Все работы, которые он создавал на военную тематику, всегда касались Беларуси и, конечно, темы того геноцида, который происходил вокруг. Он вспоминал об этом, конечно, и память хранила очень много цепких таких деталей, связанных с блокадой, с приходом немцев, с тем, как, когда блокада уже уходила, это было, наверное, одно из самых сильных его воспоминаний, он вместе со своей матерью ехал в соседние деревни к родственникам и видел вот именно эту сожженную землю. И удивительно, но до конца жизни он вспоминал не только то, как это выглядело, но даже он вспоминал тот запах, который шел от земли, земли, сожженной земли".

Художественное повествование военных лет представлено не только полотнами, графическими набросками и литографиями. Специально для выставочного проекта прокуратурой Республики Беларусь были переданы предметы, найденные на месте массового уничтожения населения: вставные челюсти, гильзы, ножницы, обувь, детские стельки, вилки и другое. Свидетельства военных действий находятся прямо в музейных витринах.

Анна Ясюк, заведующий филиалом Галереи искусств Леонида Щемелева города Минска:

"Вещественные доказательства - это очень важная часть данного проекта. Это то, что нужно видеть. Это то, что должно видеть подрастающее поколение. Вот те факты, страшные, ужасные, которые происходили во время Великой Отечественной войны".