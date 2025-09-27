Памяти Олега Елисеенкова - на сцене Белгосфилармонии прозвучал концерт "Вспоминайте меня"

Белорусская эстрада вспоминает имя известного белорусского хитмейкера, композитора Олега Елисеенкова. На сцене Белгосфилармонии состоялся концерт "Вспоминайте меня".

Памяти известного белорусского композитора посвящается

Его музыке доверяли свои голоса Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Анатолий Ярмоленко, Петр Елфимов. Сегодня имя Олега Елисеенкова звучит в строках песен "Ветразь кахання", "Не потеряй", "Птицы", "Усмешка", "Мама", "Калина цвела", "Добрыя людзі" - музыкальный почерк маэстро хорошо знаком нации.

Для учеников - Олег Николаевич, для знакомых - Олег, для близких Олежка и для каждого маэстро. 21 сентября композитору исполнилось бы 67 лет. Но почти год как его не с нами. После продолжительной болезни Олег Елисеенков сошел с эстрады навсегда.

Сам он уроженец Калужской области, что в России. Но призание к маэстро пришло на белорусской земле. Олег Елисеенков был верен белорусской эстраде, а потому и хиты его с народным мотивом. Начинал доцентом университета культуры (сегодня Белорусский государственный университет культуры и искусств), но не смог остаться незамеченным. Собирал аншлаг на авансцене города Молодечно на фестивале белорусской песни и не только.