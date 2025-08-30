3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Персональная выставка белорусского художника, покорившего мир, открылась в Минске
В Минске открылась персональная выставка белорусского художника Матвея Басова. Экспозиция под названием "Свет в ладонях" собрала свыше 100 работ и приурочена к 75-летию мастера. Стены Национального художественного музея Беларуси украсили пейзажи, натюрморты и даже графика от мастера.
Представленные полотна - целая хрестоматия жизни автора. Коллекция создавалась на протяжении более 50 лет. Корпус Национального художественного, расположенный на улице Карла Маркса, уже по-своему родной для Матвея Басова. Впервые он выставлялся здесь в 2010 году, затем в 2015-м, и спустя десяток лет новая экспозиция.
На сегодняшний день в фондах Национального художественного музея Беларуси находится 7 работ художника. Творческие дорожки часто заводили Басова за рубеж. Его выставки проходили в Канаде, России, США. Эстафета продолжается и сегодня. В планах мастера персональная выставка в России и Нью-Йорке, не обделит вниманием он и родную Беларусь.