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Первая репетиция Стасьи Корсак прошла в казанской Академии тенниса
Стасья Корсак "припудрила" эмоциями главную сцену международного телеконкурса "Наше поколение". В казанской Академии тенниса прошла первая репетиция белоруски. До гранд-финала - два дня.
И эта же репетиция станет решающей. Артисты пели под прицелами камер. "Золотой дубль" сегодня вечером отправят в 15 стран-участниц. Профессиональное жюри уже настроено оценивать композицию, вокал и постановку. Кстати, Беларусь в 2024 году раздаст стили в формате "кей-поп". А за спиной у Стасьи и балета буквально вырастает на глазах "город будущего". Эксклюзивный контент - разработка Белтелерадиокомпании. Не обойдется и без спецэффектов. Напомним, Стасья Корсак выйдет на сцену четвертой.
Стасья Корсак, представительница Беларуси на международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":
"Сама сцена, все прожектора, спецэффекты, все сделано просто на высочайшем уровне. Меня впечатлил мой голос, который резко стал идеальным".
Стасья решила сосредоточиться на вокале и ни на чем больше.
Онлайн-голосование начнется 15 ноября на сайте www.ourgeneration.tv
Уже 15 ноября каждый белорус сможет проголосовать за нашу Стасью и выбрать композиции по душе.
В 12:00 на официальном сайте конкурса стартует онлайн-голосование. Оно продлится ровно 24 часа. Выбрать можно только 5 песен. Во время трансляции самого шоу зрительского голосования не будет. Итоги озвучат во время финала Международного телеконкурса детской авторской песни. "Наше поколение" увидят и белорусы в прямом эфире телеканала "Беларусь 1". Трансляция состоится в субботу в 18:30.
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