Первая репетиция Стасьи Корсак прошла в казанской Академии тенниса

Стасья Корсак "припудрила" эмоциями главную сцену международного телеконкурса "Наше поколение". В казанской Академии тенниса прошла первая репетиция белоруски. До гранд-финала - два дня.

И эта же репетиция станет решающей. Артисты пели под прицелами камер. "Золотой дубль" сегодня вечером отправят в 15 стран-участниц. Профессиональное жюри уже настроено оценивать композицию, вокал и постановку. Кстати, Беларусь в 2024 году раздаст стили в формате "кей-поп". А за спиной у Стасьи и балета буквально вырастает на глазах "город будущего". Эксклюзивный контент - разработка Белтелерадиокомпании. Не обойдется и без спецэффектов. Напомним, Стасья Корсак выйдет на сцену четвертой.

Стасья Корсак, представительница Беларуси на международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Сама сцена, все прожектора, спецэффекты, все сделано просто на высочайшем уровне. Меня впечатлил мой голос, который резко стал идеальным".

Стасья решила сосредоточиться на вокале и ни на чем больше.

Онлайн-голосование начнется 15 ноября на сайте www.ourgeneration.tv

Уже 15 ноября каждый белорус сможет проголосовать за нашу Стасью и выбрать композиции по душе.