Первый Коран на белорусском языке планируют издать к концу 2025 года

Какие условия уже созданы для верующих страны и что в планах на этот год? "Первому информационному" рассказали религиозные лидеры.

"Уже сделан окончательный перевод Корана на "родную, матчыну, беларускую мову". Будем обсуждать на последнем совете ученых замечания, пожелания, дизайн и передавать в типографию для того, чтобы к концу года тысяч пять экземпляров, на первый случай, издать на все века последующие всем поколениям. Сохранить эту сочную нашу родную "беларускую мову - такую выразную, такую лагодную, напеўную".