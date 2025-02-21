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Первый Коран на белорусском языке планируют издать к концу 2025 года
Исторически священные книги мировых религий, издаваемые на языке оригинала, переводим на белорусский!
Какие условия уже созданы для верующих страны и что в планах на этот год? "Первому информационному" рассказали религиозные лидеры.
Абу-Бекир Шабанович, муфтий мусульманского религиозного объединения в Беларуси:
"Уже сделан окончательный перевод Корана на "родную, матчыну, беларускую мову". Будем обсуждать на последнем совете ученых замечания, пожелания, дизайн и передавать в типографию для того, чтобы к концу года тысяч пять экземпляров, на первый случай, издать на все века последующие всем поколениям. Сохранить эту сочную нашу родную "беларускую мову - такую выразную, такую лагодную, напеўную".
О религии, местах духовной силы, межконфессиональном диалоге в Беларуси - смотрите репортаж в итоговой программе "Главный эфир", на первой кнопке. 23 февраля в воскресенье.