"Песняры" стали образом мышления" - как Мулявин создал знаменитый ансамбль

"Песняры" - великое слово. Это не просто название или торговая марка. "Песняры" - это образ мышления и жизни", - так в интервью говорил создатель ВИА "Песняры", народный артист СССР (1941-2003 гг.) Владимир Мулявин.

После этого интервью, записанного в октябре 1999 года, Мулявин и его новоизбранные "Песняры" только осваивали студию звукозаписи на улице Сурганова, планировали писать альбом к 30-летию ансамбля, ожидало очередное приглашение из США. Казалось, все еще будет...

"Где-то уже народная песня, поэтому даже в нашем исполнении надо было пересмотреть аранжировки. Но я думаю, что все-таки мы вернемся к народной музыке и к народной песне", - делился тогда планами народный артист СССР.

Когда Владимир Мулявин набрал новый состав в 1990-х, солист ансамбля "Песняры" (1998-2012 гг.) Валерий Скорожонок посчитал это возрождением, и если бы создатель ВИА был жив, ансамбль пошел дальше, уверен артист, потому что уже было все накатано. "А каждому коллективу надо 3-4 года, чтобы он чувствовал себя как единый организм. Вот это время прошло, и мы уже начали все нарабатывать", - вспомнил слова Мулявина Валерий Скорожонок.

В интервью 1999 года Владимир Георгиевич говорил исключительно о музыке. Гений и виду не подавал, что позади были предательства и мерзкая грязь со стороны желающих пригреть к своим рукам знаменитое название. За скобками оставим поджог машины и разгром дачи, но переживать зависть помогали друзья семьи.

Галина Иванова, подруга Владимира Мулявина:

"Когда эта плохая ситуация случилась, я сказала ему: "Володя, с твоими-то возможностями, сделай так, чтобы и им было плохо". На что он ответил, что на все есть Бог, и ничего не хочет делать. Он верил в Бога, просто божий человек, я бы так сказала. Для него просто сделать добро людям и ничего не просить обратно - нормально".

Музыкальный лидер творил и был вне модной тогда коммерции. На "вольные хлеба" уходили фактически все коллективы, но не "Песняры".

Руководитель отдела новостей культуры телеканала "Первый информационный" Михаил Ревуцкий рассказал, что Владимир Мулявин мог бы "Песняры" приватизировать и заняться сольной карьерой. Но будучи директором, зарегистрировал бренд как государственное предприятие со всем названием, делимым и неделимым имуществом, что в принципе было в других коллективах нереально.

Марина Мулявина, дочь народного артиста СССР Владимира Мулявина:

"Он был патриотом изнутри, он влюбился в эту прекрасную озерную страну, в ее язык, аутентичность, пронес это через сердце, музыку и доказал (когда ребята предлагали уйти и когда начались коммерческие вопросы), что для него было главным государство, потому что "Песняры" принадлежат народу".

"Песняры" - национальный бренд, узнаваемый не меньше трактора "Беларус". К слову, обе глыбы когда-то сошлись на одной сцене. В 1996-м молодое белорусское государство формулировало свои постулаты и определяло символы. Решением Президента Беларуси Александр Лукашенко Владимир Мулявин стал худруком "Славянского Базара в Витебске". Некоторые говорили, что это экспериментально, но кто, как не "песняр", мастер больших форм, мог задать национальное звучание фестивалю?

"С Володей Мулявиным я был хорошо знаком, очень уважал его, бывал на репетициях. Пришлось возрождать этот коллектив, но об этом мало кто сейчас говорит, однако во времена буйного национализма в Беларуси (а все-таки он у нас процветал несколько лет до избрания Президента) некоторые пытались отказаться от всего русского, хотели заставить это сделать и общество. Но оно не восприняло данные посылы. Мне пришлось часто бывать у "Песняров" первый-второй год своего президентства, был в их подвальном помещении, где они, бедолаги, репетировали. Я помню, как Володя Мулявин меня попросил помочь обратно вернуться на сцену. Конечно, мы сделали все, чтобы "Песняры" вернулись", - вспомнил Александр Лукашенко.

В конце 1990-х на сцене вновь оказались вместе Леонид Борткевич, Анатолий Кашепаров, которых нигде не любили так, как дома. Вместо единственного сломанного микрофона, что не стало закупать Министерство культуры, была серьезная аппаратура, а руководство ансамблем осталось все же за Владимиром Мулявиным.

Все это стало реальностью благодаря Президенту, Александр Лукашенко буквально стал оберегом для "Песняров".

Михаил Ревуцкий задался вопросом: как по-другому мог еще поступить Президент, когда вдруг ломается любимая раритетная пластинка, и ее больше нигде невозможно найти ни за какие деньги? Руководитель отдела новостей культуры телеканала "Первый информационный" уверен, что под мулявинские песни проходили юношеские дискотеки простого парня, будущего Президента. "Студенческое время - всегда ностальгия по дому, по дням, где казалось, что мы были другие, но на самом деле это просто был тоже кирпичик в наше завтрашнее", - выразил мнение он.

Глава государства был в числе зрителей и на премьере программы к 25-летию "Песняров" во Дворце спорта.

Телеведущая, заслуженная артистка Беларуси Алена Спиридович вспомнила этот концерт. По ее словам, он был непротокольный, душевный. "Александр Григорьевич вышел на сцену. Знаю, что он уважал Владимира Георгиевича, и сказал ему: "Да я усы отпустил, потому что на Мулявина смотрел". Это было живое общение прямо на сцене", - поделилась воспоминания артистка.

Спустя и 30 лет был все тот же нерв, все та же аутентика, фольк-модерн, по которому узнают Беларусь. Именно Полесье открыло Мулявину белорусский национальный скарб - язык и ее мелодику.

Корни, которые "Песняры" первыми сплели в гитарные струны и вырастили в музыкальное ноу-хау того времени, проросли вопреки критике профессуры из консерватории. Мулявин был откровенен с журналистами, поэтому заявлял, что если бы пели исключительно хиты, то распались бы уже на шестой год, но он мотивировал ВИА создавать спектакли, писал музыку, а поэзию искал не у рифмовщиков под заказ, а в сборниках Янки Купалы и Владимира Маяковского.

В 1984 году близилось 40-летие Великой Победы. Однажды на отдыхе в Мяделе Владислав Мисевич нашел сборник стихов Валентина Тараса. Этот поэт "партизанил" на войне и писал пронзительные стихотворения.

Владислав Мисевич, солист ансамбля "Песняры" (1969-1992 гг.):

"Привлекли к поэзии Тараса в основе своей и Твардовского, и Гудзенко. А впоследствии Володей написано такое гармоничное сочетание стихов и музыки. Обойти в Беларуси военную тему, тему Великой Отечественной войны было нельзя. Это значило бы, что ты не тянешь. А если плохо сделаешь, то ты недостоин этой темы. Оказалось, что потянули, и Володя как композитор высшей степени достоин".

Сегодня это стало незаслуженно забытой программой, а тогда, 9 мая 1985-го, собрала у ступенек Большого театра оперы и балета 100 тыс. зрителей, по подсчетам дежурившей тогда милиции. Вскоре "Через всю войну" музыканты пройдут съемками фильма-концерта и записью пластинки.

Оригинал последней масштабном работы "Песняров" хранится в небольшом Музее В.Г. Мулявина в Белгосфилармонии. 20 лет назад (уже после смерти руководителя ансамбля), было решено возродить первый рабочий кабинет худрука.

За стеклом в музее находятся последние свидетели дней Владимира Мулявина, например, теннисный мяч, который помогал возвращать мелкую моторику. "Песняр" грезил еще сыграть на своем двухгрифном "Гибсоне". Возможно, если бы не автокатастрофа, то зритель еще не раз услышал бы "Молитву" в кольчуге ратника.

"Кто приезжает из России, Казахстана, Кыргызстана, приходят в наш маленький филармонический музей и все время говорят, что хочется больше. В следующем году будет папин юбилей. Очень много будет новшеств. Пока не раскрываю тайны, но многое свершится - то, что не было при папиной жизни, появится в первый раз", - приоткрыла завесу тайны Марина Мулявина.

Скоро эпохе Мулявина исполнится 85 лет. По такому поводу даже "Беловежская пуща" "зашумит" на платформах в хард-техно. В лучших традициях дедушки покоряет мир внук "песняра". У дуэта Police in Paris уже больше 700 тыс. прослушиваний на одном из ресурсов.

"Нам подкинули идею назваться "Техняры", потому что мы пишем техно-музыку. Мы, конечно, сделали заметочку. Мулявина считаю гениальным музыкантом, продюсером, аранжировщиком. если хочется заняться музыкой, писать ее, то аранжировки Мулявина могут быть примером, потому, что это реально школа и колодец идей, откуда можно черпать идеи для себя и своей музыки", - поделился создатель дуэта Police in Paris, внук Владимира Мулявина Влад Кульбицкий.

В поиске хитов сейчас и "Песняры", за кем с 2003 года закреплен официальный статус государственного ансамбля. Это тоже было решением Президента.

Самая лучшая память этому человеку - дальнейшая судьба ансамбля. Какие бы мы памятники ни ставили ему, самый лучший памятник для него - "Песняры". Александр Лукашенко

Уже 56 лет как "Песняры" все время сидят "на чемоданах". Недавно состав молодых только вернулся c гастролей по России, где хором пели Ялта, Симферополь, Севастополь, Новосибирск.

Солист Белорусского государственного ансамбля "Песняры" Артур Михайлов, заметил, что каждому поколению нужны свои "Песняры", ведь они стали целым музыкальным наследием, которое любят в Беларуси и не только. "Мне кажется, что творчество должно продолжаться и за сменой нашего поколения", - считает он.