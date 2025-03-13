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Письма войны. В Хатыни открылась выставка с личными вещами архитектора Леонида Левина
В музее мемориального комплекса "Хатынь" открылась выставка под названием "Война не смогла забрать только любовь".
Проект посвящен личной переписке одного из создателей хатынского памятника - заслуженного архитектора, лауреата Государственной премии Беларуси Леонида Левина.
Его дочь Галина предоставила для экспозиции письма своего отца, которые он, будучи маленьким, посылал своему папе на фронт. Большая же часть экспонатов - нежная, лирическая переписка между родителями будущего архитектора Хатыни. Отец Леонида Левина прошел войну и остался жив, мама умерла в эвакуации.
Непридуманные истории о любви и верности в военное время не только показали, но и озвучили на открытии выставки
Кроме писем, на выставке представлены личные вещи, фотографии семьи Левиных, а также первые рисунки будущего архитектора, соавтора мемориала "Хатынь" - они рождались во время войны. В 1941-м Леониду исполнилось 5 лет.