Письма войны. В Хатыни открылась выставка с личными вещами архитектора Леонида Левина

В музее мемориального комплекса "Хатынь" открылась выставка под названием "Война не смогла забрать только любовь".

Проект посвящен личной переписке одного из создателей хатынского памятника - заслуженного архитектора, лауреата Государственной премии Беларуси Леонида Левина.

Его дочь Галина предоставила для экспозиции письма своего отца, которые он, будучи маленьким, посылал своему папе на фронт. Большая же часть экспонатов - нежная, лирическая переписка между родителями будущего архитектора Хатыни. Отец Леонида Левина прошел войну и остался жив, мама умерла в эвакуации.

Непридуманные истории о любви и верности в военное время не только показали, но и озвучили на открытии выставки