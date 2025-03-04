Победителей конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" наградили в Витебской области

Доводить дело до конца и отвечать за его результат. То, чему точно нужно обучать с детства.

Победителей конкурса "Лучшие товары Беларуси" наградили на севере страны за достижения в области качества. По итогам 2024-го в лауреатах 325 товаров, из которых без малого 40 витебских производителей. Это переработчики сельхозпродукции, предприятия текстильной промышленности, производители стройматериалов и станков.

Более 800 наименований продукции предприятий северного региона экспортируется в 80 стран. Активно наращиваются поставки в страны Африки (рост экспорта почти в 8 раз).

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Леонид Мойжик, директор Оршанского инструментального завода:

"Как итог нашей технической модернизации - получили тот уникальный продукт (это режущий инструмент), который в Беларуси до этого не выпускался. Наш инструмент изготавливается из твердого сплава, из быстрорежущей стали. Он является импортозамещающим и своего рода уникальным".

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Иван Кисленко, зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

"Предприятия, которые стали лауреатами этого конкурса, получают определенные преимущества. Помимо того что они в течение двух лет могут наносить знак "Лучшие товары" на свою продукцию, на ее упаковку, издается иллюстрированный каталог, который распространяется не только по территории Беларуси, но и за рубежом. О том, что это лучший товар, узнает практически вся планета".