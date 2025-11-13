Подвиг самоучек: как Юрий Тарич и Владимир Корш-Саблин создавали белорусское кино

Уже более ста лет белорусское кино - бренд и знак качества. Расскажем, с чего все начиналось. В двадцатых годах прошлого века белорусский кинематограф снял первый художественный фильм. После череды исторических потрясений на белорусской земле началось развитие экранного искусства.

Киноленту "Лесная быль" помнит не одно поколение. В 1926 году на отечественных экранах вышел первый национальный фильм. Поставил на рельсы художественную ленту родоначальник белорусской кинематографии Юрий Тарич.

Ольга Иванова, научный сотрудник Музея истории белорусского кино:

"Лесная быль" - это первый фильм, который был запланирован и с которого начинались съемки. В процессе велось несколько фильмов, и есть некоторые моменты, где они друг с другом соперничали, но, тем не менее, и первый утвержденный, и первый вышедший на экраны фильм - это "Лесная быль".

Ольга Иванова, научный сотрудник Музея истории белорусского кино news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e408de52-ed25-44fc-ae5e-968c73e0e531/conversions/36f95742-72bd-4ea8-a4ff-eee3d748d463-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e408de52-ed25-44fc-ae5e-968c73e0e531/conversions/36f95742-72bd-4ea8-a4ff-eee3d748d463-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e408de52-ed25-44fc-ae5e-968c73e0e531/conversions/36f95742-72bd-4ea8-a4ff-eee3d748d463-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e408de52-ed25-44fc-ae5e-968c73e0e531/conversions/36f95742-72bd-4ea8-a4ff-eee3d748d463-xl-___webp_1920.webp 1920w

В период с 1924 по 1930-е годы Белгоскино выпустило 14 кинолент. К слову, в 1920-1930 годы XX века белорусский кинематограф не боялся экспериментов. Художественная лента "Путь корабля" - первый фильм, где использовались подводные съемки.

"Фильм очень интересный. Он снимался и за Полярным кругом, и на студии в Ленинграде, и в Крыму - там снимались подводные съемки. Вот такая география", - добавила Ольга Иванова.

У белорусского кино судьба не из простых. Становление кинопроизводства происходило в период затишья: только отгремела Первая мировая война, да и потрясения после Октябрьской революции оставили не только трещины, но и темы для экранизации и переосмысления. Особенно остро на экранах поднимались социальные проблемы и обсуждались исторические события.

По словам Ольги Ивановой, тему революционного Октября особенно развивали в детской кинематографии: "Очень много фильмов, связанных именно с детской кинематографией, эту тему поднимают, потому что это очень хорошая героико-патриотическая тема, которая в то время в Советском Союзе очень была востребована и создавала определенную легенду для детей, а также хороший повод для того, чтобы об этом поговорить".

Вплоть до 1939 года в Беларуси не было ни студийных метров, ни хорошей режиссерской школы. Но желание создать свое отечественное кино сподвигло на подвиг. Первыми кинолетописцами стали Юрий Тарич и Владимир Корш-Саблин. Они режиссеры-самоучки, именно в этом главное отличие и уникальность первых кинолент национального "продакшена".