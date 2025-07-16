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После "Славянского базара" Бузова назвала Беларусь своим вторым домом
В 2025 году певица Ольга Бузова попробовала себя в роли ведущей фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" и Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск". О своих впечатлениях она рассказала в "Актуальном интервью".
В первую очередь она вспомнила, как выступала в 2019 году на этом же фестивале. "Это было волнительно, но одно дело просто выйти на сцену и исполнить композицию, а другое дело быть на открытии, петь для стадиона под дождем во второй день, на третий день вести конкурс и закрывать. То есть четыре дня я была вместе с вами от начала до самого конца", - обозначила Ольга Бузова и добавила, что в ее адрес сыпалось множество комплиментов, это очень приятно.
Приятно уезжать с таким ощущением усталости, но наполненности. Потому что белорусский зритель особенный: очень чуткий, очень благодарный. Я люблю Беларусь. Я всегда сюда приезжаю с ощущением, что я приезжаю к себе домой. Это уже мой второй дом.
"У меня чемодан уже не закрывается. И не закрывался в первый день. Раз я на "Славянском базаре", я купила браслетики, но мне можно было этого не делать, потому что мне дарят и браслетики, и магнитики, и цветы, и колбаску, и подушечку, и на чехол какую-то штучку. Отдельный чемодан нужен", - поделилась она.