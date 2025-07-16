После "Славянского базара" Бузова назвала Беларусь своим вторым домом

В первую очередь она вспомнила, как выступала в 2019 году на этом же фестивале. "Это было волнительно, но одно дело просто выйти на сцену и исполнить композицию, а другое дело быть на открытии, петь для стадиона под дождем во второй день, на третий день вести конкурс и закрывать. То есть четыре дня я была вместе с вами от начала до самого конца", - обозначила Ольга Бузова и добавила, что в ее адрес сыпалось множество комплиментов, это очень приятно.