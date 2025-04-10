Привлечь слушателя. Перспективы развития Белорусского радио в центре внимания на коллегии Мининформа

Как изменился современный ландшафт медиапотребления, чем привлечь и как удержать слушателя белорусского радио. Эти и другие вопросы - сегодня в центре внимания расширенного заседания коллегии Министерства информации.

В ноябре этого года Белорусское радио отметит 100-летний юбилей. Отсюда и список приглашенных на заседание коллегии Мининформа. Состав расширенный. Сегодня в Доме прессы собрались руководители республиканских органов госуправления, различных министерств, начальники главных управлений по идеологической работе и, конечно, руководители редакции радиостанции, чтобы обсудить вопросы развития радиовещания на современном этапе радио в нашей стране и далеко за ее пределами. Как источник правдивой, достоверной и оперативной информации выбирают тысячи людей. И, благо, есть из чего выбирать.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Сфера радиовещания у нас развита достаточно неплохо. У нас в стране сегодня 67 радиостанций. И самое главное, мы за последние несколько лет реализовали целый ряд инфраструктурных крупных проектов. Во-первых, появилась Ассоциация радиовещателей. Во-вторых, появился национальный онлайн-радиоплеер. Это, поверьте мне, это очень серьезное достижение, далеко не многие страны могут этим похвастаться. Появился национальный радиоизмеритель, то есть структура, которая меряет и телевещание, и радиовещание. В том числе мы реализовали проект по автоматическому мониторингу радиоэфира, что очень сильно помогает Министерству информации поддерживать, не скажу, порядок, но по крайней мере, соблюдение закона, в том числе и в сфере вещания".

Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио:

"Мы фиксируем сейчас некоторую стабилизацию традиционного радиослушания посредством FM-приемников, автомагнитол, но при этом мы также фиксируем значительный и стремительный рост потребления контента, нашего контента, на современных информационных медиаплатформах. И поэтому сейчас перед белорусскими радиостанциями в первую очередь стоит задача обеспечить присутствие в максимально широком информационном поле. Причем не только в информационном поле нашей страны, но и в зарубежье, потому что мы наблюдаем огромный дефицит компетентной, правдивой, объективной информации о нашей стране за рубежом, как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. И статистика комментариев, отзывов наших слушателей свидетельствует о том, что интерес к медиаповестке, которую формируют, в том числе, белорусские радиостанции, во всем мире стремительно возрастает".