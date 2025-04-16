Продюсер "Каруза" рассказал, как подбирали собаку для фильма и почему поиски шли долго

Сергей Багиров сообщил, что поиски проводились в двух странах - Беларуси и России. "Мы перебирали много собак: овчарок, ньюфаундлендов, колли. Нам нужна была собака-охотник. Но, как известно, охотничьи собаки почти не поддаются дрессировке. Они живут инстинктами", - отметил он.

"И вот эту уникальную собаку мы нашли в Беларуси", - добавил он. Так, роль Карузы сыграла собака породы веймаранер по кличке Эбби. "Уникальность ее в том, что она начинала работать по команде "Мотор", и как только звучало "Стоп, мотор", она выходила из кадра и из образа. В первый день, когда ее привезли, я пошел знакомиться, и она меня не подпустила к хозяйке. Уже на середине съемок она знала всю группу, и когда чужие подходили к площадке, она их не пускала", - рассказал Сергей Багиров.