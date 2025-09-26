Просмотр голливудского шедевра в сопровождении живой музыки состоялся в Минске

В очередной раз для ценителей экранного искусства прозвучала немая комедия "Шерлок младший". Проект "живая музыка кино" обратился к истокам и поставил то, с чего когда-то начинал.

В сопровождении Государственного камерного оркестра Беларуси на бис комедия Бастера Китона. В зале, где эмоции выражают не словами, а жестами, побывала Александра Трушкевич.

Отыграть Шерлока-младшего по американским партитурам - задача не из простых, но для Государственного камерного оркестра Беларуси вполне выполнима. Когда-то, 9 лет назад, именно с этой черно-белой киноленты начался проект "Живая музыка кино", которая с течением времени переросла в нечто большее, чем просто живое кино. Изначально проект имел небольшую аудиторию. Инициатива проходила в Доме кино в камерной обстановке. Позже американские партитуры поменяли прописку и расположились в кинотеатре "Центральный". Именно по этому адресу доносятся звуки немой классики.

Евгений Бушков, главный дирижер Государственного камерного оркестра Беларуси, заслуженный артист России: "Именно с "Шерлока" это все началось, и поэтому для меня демонстрация этого фильма, одного из четырех, которые мы показываем, очень символична, и очень всегда приятно. Началось это 9 лет назад. В 2016 году, когда сам автор музыки Стивен Пруцман, американский пианист, мой друг, прекрасный музыкант, разностороний музыкант, и композитор, и дирижер. Он приехал тогда на открытие нашего сезона, которое должно было состояться в сентябре, и предложил сделать неожиданный совершенно для нас форма".

Уже много лет американский композитор разделяет свое творчество с минским зрителем. В 2016 году сам Стивен Пруцман приехал в белорусскую столицу с необычным предложением перед открытием очередного сезона сделать показы картины для друзей с участием оркестра. Так началась история музыкального проекта. Уже 9 лет композитор с другого конца света поставляет белорусскому зрителю партитуры для золотой классики немого кино. За годы дружбы маэстро оформил 4 кинокартины. Не переживайте, традиция продолжится.

"Не только Беларусь смотрит эти фильмы, комедии. В частности, у нас есть замечательная мелодрама 1927 года. Это оскароносный фильм, на который он написал музыку и придал ей совершенно новые краски", - рассказал Евгений Бушков.

Здесь даже Бастер Китон заговорил по-белорусски и женским голосом. В этот раз место ведущего комментатора заняла Екатерина Огородникова. В таком амплуа попробовала себя впервые. К своей премьере готовилась основательно. Задача стоит не из простых – перевести английские субтитры на белорусский язык и донести истинный смысл картины.