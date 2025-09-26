Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Просмотр голливудского шедевра в сопровождении живой музыки состоялся в Минске

В очередной раз для ценителей экранного искусства прозвучала немая комедия "Шерлок младший". Проект "живая музыка кино" обратился к истокам и поставил то, с чего когда-то начинал.

В сопровождении Государственного камерного оркестра Беларуси на бис комедия Бастера Китона. В зале, где эмоции выражают не словами, а жестами, побывала Александра Трушкевич.

Отыграть Шерлока-младшего по американским партитурам - задача не из простых, но для Государственного камерного оркестра Беларуси вполне выполнима. Когда-то, 9 лет назад, именно с этой черно-белой киноленты начался проект "Живая музыка кино", которая с течением времени переросла в нечто большее, чем просто живое кино. Изначально проект имел небольшую аудиторию. Инициатива проходила в Доме кино в камерной обстановке. Позже американские партитуры поменяли прописку и расположились в кинотеатре "Центральный". Именно по этому адресу доносятся звуки немой классики.

Евгений Бушков, главный дирижер Государственного камерного оркестра Беларуси, заслуженный артист России

Евгений Бушков, главный дирижер Государственного камерного оркестра Беларуси, заслуженный артист России: "Именно с "Шерлока" это все началось, и поэтому для меня демонстрация этого фильма, одного из четырех, которые мы показываем, очень символична, и очень всегда приятно. Началось это 9 лет назад. В 2016 году, когда сам автор музыки Стивен Пруцман, американский пианист, мой друг, прекрасный музыкант, разностороний музыкант, и композитор, и дирижер. Он приехал тогда на открытие нашего сезона, которое должно было состояться в сентябре, и предложил сделать неожиданный совершенно для нас форма".

Уже много лет американский композитор разделяет свое творчество с минским зрителем. В 2016 году сам Стивен Пруцман приехал в белорусскую столицу с необычным предложением перед открытием очередного сезона сделать показы картины для друзей с участием оркестра. Так началась история музыкального проекта. Уже 9 лет композитор с другого конца света поставляет белорусскому зрителю партитуры для золотой классики немого кино. За годы дружбы маэстро оформил 4 кинокартины. Не переживайте, традиция продолжится.

"Не только Беларусь смотрит эти фильмы, комедии. В частности, у нас есть замечательная мелодрама 1927 года. Это оскароносный фильм, на который он написал музыку и придал ей совершенно новые краски", - рассказал Евгений Бушков.

Здесь даже Бастер Китон заговорил по-белорусски и женским голосом. В этот раз место ведущего комментатора заняла Екатерина Огородникова. В таком амплуа попробовала себя впервые. К своей премьере готовилась основательно. Задача стоит не из простых – перевести английские субтитры на белорусский язык и донести истинный смысл картины.

Дальше - больше. Уже 15 октября коллектив Белорусской государственной филармонии поставит на конвейер мелодраму "Восход солнца. Песня двух людей".

Разделы:

КультураКиноМузыка

Теги:

киномузыка