Самородки из Барановичей, Белоозерска, Кобрина покорили фокус-группу "Фактор.by"

У жителей первого региона появилась возможность дотянуться до мечты. Долгожданные дебюты на "Фактор.by".

Самородки из Барановичей, Белоозерска, Кобрина покорили фокус-группу. Активизировались и таланты почтенного возраста. Но повезет ли амбициозным поклонникам проекта встретиться с четверкой звездных судей? (подробности в видео).

"Фактор.by" 7 июня в Пинске