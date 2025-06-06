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Самородки из Барановичей, Белоозерска, Кобрина покорили фокус-группу "Фактор.by"
У жителей первого региона появилась возможность дотянуться до мечты. Долгожданные дебюты на "Фактор.by".
Самородки из Барановичей, Белоозерска, Кобрина покорили фокус-группу. Активизировались и таланты почтенного возраста. Но повезет ли амбициозным поклонникам проекта встретиться с четверкой звездных судей? (подробности в видео).
"Фактор.by" 7 июня в Пинске
Белтелерадиокомпания продолжит искать голоса и истории 7 июня в Пинске по адресу Брестская, 72Б.