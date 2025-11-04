"Серьезного кино будет все меньше": режиссер Зайцев рассказал, как решить эту проблему

Сейчас стало сложнее найти финансирование на серьезное кино. Об этом в "Актуальном интервью" заявил режиссер, продюсер и сценарист Андрей Зайцев.

Он обратил внимание на проблему этого времени: "Сейчас все сложнее и сложнее найти деньги именно на серьезное кино. Это означает, что его будет меньше. Это означает, что будет больше перевес в сторону развлекательного контента".

Такую тенденцию режиссер видит и на примере своего произведения. Было сложно найти финансирование на историю про стариков. Андрею Зайцеву говорили: "Зачем снимать кино про стариков? Молодым людям же неприятно видеть старость, это же смерть. Давайте мы не будем это делать, мы не будем в это вкладываться деньгами. Все прекрасно, замечательно, но все-таки зрители не очень это любят. А зачем на плакате у вас два старика? Ну и что, что там Крючкова и Адабашьян? А вот молодежь на эту кнопку не нажмет онлайн, не кликнет, не будет смотреть это кино. Поставьте вашу молодую актрису, замечательную Полину Гухман. Вот она молодая, на нее точно кликнут".

Вот и получается очень сильный перекос. И если такая тенденция есть, то я могу предположить, что, скорее всего, процент серьезного кино будет все меньше и меньше. Это плохо. Андрей Зайцев