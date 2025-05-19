Shaman представит Россию на "Интервидении"

"После длительного перерыва на "Интервидение" приедут делегации из более чем 20 стран. В основном это государства - участники БРИКС, СНГ, страны Латинской Америки и Ближнего Востока. В конкурсе сможет принять участие один исполнитель или группа от каждой из стран-участниц. Определять самого достойного представителя своей национальной эстрады страны-участники будут самостоятельно. Победитель конкурса будет выбран по итогам голосования международным профессиональным жюри, которое состоит из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц", - сообщили организаторы.