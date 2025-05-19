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Shaman представит Россию на "Интервидении"
Россию на возрождаемом Международном музыкальном конкурсе "Интервидение" представит певец Shaman, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оргкомитет конкурса.
Согласно данным опроса ВЦИОМ, Shaman (Ярослав Дронов) признан в России наиболее популярным эстрадным исполнителем 2024 года среди певцов.
Указ о проведении конкурса "Интервидение" был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Объявлено, что состязание пройдет 20 сентября на площадке Live Arena в Москве.
"После длительного перерыва на "Интервидение" приедут делегации из более чем 20 стран. В основном это государства - участники БРИКС, СНГ, страны Латинской Америки и Ближнего Востока. В конкурсе сможет принять участие один исполнитель или группа от каждой из стран-участниц. Определять самого достойного представителя своей национальной эстрады страны-участники будут самостоятельно. Победитель конкурса будет выбран по итогам голосования международным профессиональным жюри, которое состоит из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц", - сообщили организаторы.
"Интервидение" призвано стать одним из ключевых событий 2025 года для дальнейшего развития международного сотрудничества. Конкурс выступит платформой для демонстрации взаимного уважения традиций и духовно-нравственных ценностей, познакомит зрителей с национальной идентичностью и культурным многообразием стран-участниц.
Фото: Василий Кузьмиченок / АГН Москва