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"Шоу оркестров" можно увидеть в Белгосфилармонии 28 мая

Музыкальное событие для поклонников симфонического жанра. 28 мая вечером в Белгосфилармонии "Шоу оркестров" - совместный концерт двух белорусских коллективов.

На одной сцене Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании проследуют за дирижерской палочкой Александра Высоцкого.

В афише саундтреки из популярных кинолент и танцевальные хиты.

На сцене прозвучат совместные номера и сольные выступления каждого коллектива. Это выступление станет финальным аккордом второго сезона "Шоу оркестров".

концертБелгосфилармонияШоу оркестров