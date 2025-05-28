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"Шоу оркестров" можно увидеть в Белгосфилармонии 28 мая
Музыкальное событие для поклонников симфонического жанра. 28 мая вечером в Белгосфилармонии "Шоу оркестров" - совместный концерт двух белорусских коллективов.
На одной сцене Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании проследуют за дирижерской палочкой Александра Высоцкого.
В афише саундтреки из популярных кинолент и танцевальные хиты.
На сцене прозвучат совместные номера и сольные выступления каждого коллектива. Это выступление станет финальным аккордом второго сезона "Шоу оркестров".