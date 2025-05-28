"Шоу оркестров" можно увидеть в Белгосфилармонии 28 мая

Музыкальное событие для поклонников симфонического жанра. 28 мая вечером в Белгосфилармонии "Шоу оркестров" - совместный концерт двух белорусских коллективов.

На одной сцене Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании проследуют за дирижерской палочкой Александра Высоцкого.

В афише саундтреки из популярных кинолент и танцевальные хиты.