30 ноября исполняется 125 лет со дня рождения классика белорусской литературы, народного писателя Беларуси Михася Лынькова, пишет БЕЛТА.

Родился Михась (Михаил Тихонович) Лыньков 30 ноября 1899 года в деревне Зазыбы Витебского повета Витебской губернии (сейчас - Витебская область) в семье железнодорожника. Отец - ремонтный рабочий, мать - сторож на переезде (ее жизнь оборвалась трагически: она попала под поезд). Семья Лыньковых довольно часто меняла место жительства, пока не осела недалеко от деревни Старое Село под Рогачевом. Юный Михась учился в школе, нянчил младших братьев и сестер, пас коров, помогал матери. Учился он хорошо и по окончании школы ему даже подарили книгу Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки". После школы Михась Лыньков окончил двухклассную школу при Рогачевской учительской семинарии, а затем в 1917 году и саму семинарию. Учился прилежно, но денег на жизнь не хватало, поэтому он подрабатывал на железной дороге, давал частные уроки, вечерами зачастую работал на нефтескладе, на выгрузке дров.

Во время работы учителем в Липиничской земской школе Михаил Тихонович принимал активное участие в работе комитета взаимопомощи, организовывал в деревне первый кооператив. Во время немецкой оккупации в 1918 году был одним из организаторов липиничского партизанского отряда. В 1919-1922 годах служил в Красной Армии: участвовал в походе на Варшаву и разгроме армии Булак-Булаховича. После демобилизации работал учителем в деревне Свержень Рогачевского района.

Писать Лыньков начал еще во время учебы в семинарии. Это были припевки, сатирические куплеты, эпиграммы. Литературной деятельностью начал заниматься в 1925-1930 годах во время работы ответственным секретарем, а затем заместителем редактора и редактором в бобруйской окружной газете "Коммунист", где публиковал статьи, очерки, фельетоны и стихотворения. При Михаиле Тихоновиче газета стала издавать специальное литературное приложение "Вясна", благодаря которому дорогу в литературу получили Сергей Граховский, Василь Витка, Борис Микулич и другие писатели.

Автобиографический рассказ "З перажытых год", написанный в 1926 году, стал его первым прозаическим произведением. В следующем году вышел первый сборник прозы "Апавяданні", затем "Гой" и "Андрэй Лятун". Михась Лыньков писал о героике революции и гражданской войны, одним из первых обратился к теме труда и установления нового советского быта. В 1934 году вышел в свет роман "На чырвоных лядах", показавший жизнь белорусской деревни в годы Первой мировой войны. Произведение осталось незаконченным, написана только первая книга "Ціхія сялібы".

В 1930 году Михась Лыньков переехал в Минск и начал работать в Государственном издательстве БССР. В 1932-1934 был секретарем оргкомитета Союза писателей Беларуси, с 1934 по 1941 год редактировал журнал "Полымя рэвалюцыі", был одним из руководителей Белорусской ассоциации пролетарских писателей. На протяжении десяти лет Михаил Тихонович являлся председателем правления Союза писателей Беларуси.

В 1939 году писатель в качестве редактора газеты "Беларуская звязда", органа политуправления Белорусского фронта, участвовал в походе в Западную Беларусь, что отразилось на его творчестве. Появился сборник рассказов "Встречи", основу которого составили личные наблюдения и впечатления от пережитого и увиденного.

В грозные военные годы Лыньков редактировал фронтовую газету "За Савецкую Беларусь", выходившую на Западном, Центральном и Брянском фронтах. Героизм и мужество советского народа в годы войны он показал в наполненных глубоким драматизмом рассказах из сборника "Астап".

В военное время Михась Лыньков начал собирать материалы для масштабного прозаического произведения о войне. В итоге многолетней работы в архивах, опроса многочисленных участников и свидетелей событий на свет появился роман-эпопея "Векапомныя дні". Он стал самым масштабным в белорусской литературе произведением о партизанской войне, панорамой всего, что происходило на территории Беларуси на протяжении почти четырех лет оккупации. Первая книга "Векапомных дзён" вышла отдельным изданием в 1951 году, а следующие две книги в четырех томах - в 1958 году. Через десять лет писатель создал новую редакцию книги, отмеченную в 1968 году Государственной премией Беларуси.

Михась Лыньков активно занимался общественной и научной работой. В 1943-1946 годах возглавлял Институт литературы, языка и искусства Академии наук Беларуси. Стоял во главе этого учреждения и в 1949-1952 годах, являлся академиком Академии наук Беларуси. С 1940 по 1975 год избирался депутатом Верховного Совета БССР. Занимался расследованием нацистских преступлений в Минске, неоднократно участвовал в работе Организации Объединенных Наций. Итогом этих поездок стала книга заметок, рассказов, очерков "За океаном", изданная в 1962 году.

Настоящую любовь читателя принесли Лынькову его произведения для детей. Чтобы книги были интересны многим поколениям юных читателей, необходимы не просто талант и мастерство, но и глубокое знание личности ребенка и умение писать увлекательно. Создавать произведения для детей Михась Лыньков начал с 1935 года. Это были повесть-сказка "Янка-парашютист", где правдиво рассказано о детях, мечтающих о полетах. В том же году Михаил Тихонович написал повесть "Про смелого вояку Мишку и его славных товарищей", неизменно популярную у юных читателей. Однако наибольшую известность Михасю Лынькову как детскому писателю принесла повесть "Миколка-паровоз". Это произведение выдержало десятки изданий и переведено на многие языки.

Занимался Михась Лыньков литературоведческой работой и переводами. Ему принадлежат исследования "Белорусская литература за 30 лет", "Якуб Колас", "Летопись эпохи: Белорусской советской литературе пятьдесят лет", переводы на белорусский язык произведений М. Горького и др.

Михаил Тихонович прожил непростую жизнь. В двадцать лет дважды был на грани смерти: первый раз от тифа, во второй его чуть не расстреляли бандиты Булак-Балаховича. В молодые годы Лыньков потерял родителей и заменил отца младшим брату и сестре. В 1927 году писатель женился на учительнице-еврейке Ханне Абрамовне Аренковой. Чуть позже у них родился сын Марик. Но война не пощадила семью: в сентябре 1941 года сына Марека и жену Лынькова, Ханну Абрамовну, когда они гостили у родственников, расстреляли в Стародорожском районе немцы. Этому печальному событию Янка Мавр посвятил свой рассказ "За что?". Со второй женой Софьей Захаровной у писателя не было своих детей, они воспитывали троих приемных. Младший брат писателя, поэт и переводчик Григорий Лыньков, пропал без вести в 1941 году на фронте.

За заслуги в развитии литературы и активную общественную деятельность Михась Лыньков награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и многими медалями.

Умер Михаил Тихонович Лыньков в 1975 году, похоронен на Восточном кладбище в Минске. Через год было принято постановление Совета Министров Беларуси "Об увековечении памяти народного писателя Беларуси М. Т. Лынькова". Имя писателя было присвоено Гомельскому государственному профессионально-техническому училищу железнодорожного транспорта № 35 и Крынковской средней общеобразовательной школе Лиозненского района Витебской области. Его именем названы улицы в Минске, Бобруйске, переулок в Клецке. В Минске на доме, где жил писатель, и в Бобруйске на здании редакции газеты, где он работал, установлены мемориальные доски.