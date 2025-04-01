Сохранение института традиционной семьи - состоялся показ фильма "Мамино письмо"

Для молодежного крыла Белорусского союза женщин на базе Минской духовной семинарии состоялся показ фильма "Мамино письмо". Он затронул темы сохранения института традиционной семьи.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

"Все-таки очень хочется верить, что наша белорусская молодежь верна исконной традиции, в которой женщина должна сохранять семью и очаг. Вот это наша культура и наша традиция. Мы очень много делаем для того, чтобы наша молодежь была верна своей истории, культуре и истокам".

Евгения Калечиц, председатель молодежного крыла Минской городской организации БСЖ:

"Стоит отметить, что сегодня форм взаимодействия с молодежью огромное количество. Но мы продолжаем использовать те методы и средства, которые есть сегодня, делать на эмоциональные акценты. Вот это важно".