Инсайды от Первого. "План Б" о большом разговоре Президента с идеологическим активом

Именно состояние дел в экономике накануне назвал Александр Лукашенко главным вызовом в развитии страны. Президент вспомнил и о весенней ситуации с дефицитом картофеля, когда часть отправили за рубеж, чтобы продать по более выгодной цене, а часть отдельные организации придерживали на складах.

Проблема во многом оказалась искусственной. Но выводы сделали. Посевные увеличили, собрали неплохой урожай в этом году. Теперь его важно сохранить.

Как сохранить и единство народа. Именно в сплоченности сила белорусов. А еще в правде.

Давайте начнем издалека. Есть картина художественная, там кони, люди… Ну или, например, дроны и танки… А может просто природа изображена. Остановимся на том, что есть картина. И много на этой картине разных деталей. Их можно долго описывать, еще дольше изучать, вникать, чтобы понять, а что же хотел донести автор? Суть в чем. Когда автор стоит у своей картины, у него можно об этом спросить. При других обстоятельствах, смотря на одну и ту же картину, каждый увидит свое. Да, имеет значение ракурс, может, как падает свет… Но самое важное - это исходные данные. Что мы знаем об авторе, каких он взглядов, какую жизнь прожил, с кем дружит, а от кого зависит.

Геополитическая картина пишется постоянно, это вечно незаконченное полотно. Но предугадать каждый следующий мазок можно. Если, конечно, знаешь вводные. Невозможно представить более осведомленного человека в Беларуси, чем наш Президент. Политика, экономика, социалка, общественный срез мнений и настроений, международные контакты, закрытая информация (данные от военных, чекистов). То, о чем мы даже не догадываемся, просто потому что не время. "Не торопитесь, придет время" - так часто говорит Александр Лукашенко.

Приоткрывая кое-какие инсайды в День народного единства идеологам, политологам, журналистам (тем, кто словом разъясняет, что происходит в мире), Президент дает то самое первое слово, исходную точку. Например, переговоры с американцами. Да, были, да, они инициировали, да, сняли санкции с Белавиа, да, хотят большего. Мы не против. Но не в розовых очках. И вообще знаем, где до они были замечены и с какой целью. Украина, например. Многие процессы там проходили под влиянием американских властей. Через язык. Отказ от русского - натравливали друг на друга. Это недопустимо.

Президент предостерег от введения языковых ограничений

Раскручивать языковую тему - к беде и ни к чему это. В Беларуси 2 государственных: белорусский и русский. Русский - не российский. Он такой же наш, как и для россиян, и украинцев. Больше белорусского, может, и нужно, но не за счет русского. При этом мы ведь в позу не становимся, английский, понимаем, - язык универсального общения. И молодежи его нужно знать. Еще тема - Польша. То, что на слуху, и волнует. Это ж соседи. Эксперты сходятся во мнении, сама бы Польша на Беларусь не пошла. В Минске это понимают, поэтому и реакция спокойная, взвешенная. Мы знаем, чего Варшава ждет и чего точно не получит.

Лукашенко: Всегда старался сделать все, чтобы у Беларуси с Польшей были хорошие отношения

Во время встречи Президенту был задан вопрос, когда может произойти улучшение отношений с соседней Польшей и странами Балтии. Он сказал: "Я всегда старался сделать все для того, чтобы у нас были хорошие отношения. Я всегда к этому стремился. С меня взятки гладки. Я всегда готов к этому".

Александр Лукашенко, в частности, упомянул о реакции в Польше на белорусско-российские учения "Запад-2025", и с учетом в том числе их беспокойства было принято решение перенести учения вглубь страны. "Это было мое личное решение - отойти от границы, не провоцировать их", - подчеркнул он.

Тем не менее, констатировал Президент, польская сторона нашла повод для закрытия границы. "Они давно ищут, на чем тут спровоцировать. Но не получается. Мы безвиз (вводим - прим. ред.): "Пожалуйста, приезжайте!" А они выстраивают стену на границе. И еще и закрывают границу, - обратил внимание белорусский лидер. - Им что-то надо. Моя главная задача - не допустить (эскалации - прим. ред.), не дать им не то чтобы повод (они повод найдут всегда), а причин быть не должно".

Еще одна тема, которую раскручивают на этот раз - беглые. У Президента спросили напрямую, были ли польский или литовский след в помиловании осужденных. Помним, несколько групп американцы из Минска в Вильнюс вывезли. Четко и кратко: не имеют никакого отношения.

"Почему я так спокойно отпускаю? Мы знаем, чем дышит каждый. Там большая половина сидельцев поняла, чего это стоило, и осуждают тех, кто сбежал: а, сбежали, нас бросили", - добавил глава государства.

Президент обратил внимание, что в стране существуют специальные правовые механизмы для принятия подобных решений.

И ответ, где Статкевич? Тут все банально. К таким змагарам и не каждый змагар захочет.

"Зашел вроде на нейтральную полосу. Ребята спросили: "Ты в Беларусь хочешь? Ты ж в тюрьму…." "Пойду в тюрьму". Хорошо. Забрали его. Не бросишь же его, все-таки наш гражданин. Забрали его в Беларусь, - Президент рассказал историю про Статкевича. - Зачем обижать? Если он хочет лидером быть по сжиганию автомобилей и домов милиции, то пускай там находится. Если он хочет свою старость как-то оформить и по-человечески прожить ее, хотя бы как Позняк, тот уже вразумил, что санкции это не против Лукашенко, это против народа. Ну, если ты хочешь по-человечески, хватит уже, повоевал, это другая история".

Портрет будущего преемника. А может, женщина?

Каким Александр Лукашенко видит приемника? Кто может претендовать на такой пост? Этот вопрос очень интересовал Анну Конопацкую. Крепкий мужик, понюхавший пороха. К этому обязывает и ситуация вокруг. Про женщин, может ли стать у руля? Пока, наверно, не время. Хотя слабый совсем не слабый пол. Белорусский союз женщин, например, "попросил под ружье". Тут категорично – нет. И аплодисменты от присутствующих мужчин.

БСЖ предложил создать женский полк и организовать учения

Никто не сомневается в стойкости, храбрости, хватке белорусок. Но нас есть кому защищать. И от Президента тут категорически - нет. Чего да? Так это учений по оказанию первой медицинской помощи (инициатор Ольга Шпилевская). Президент попросил взять вопрос на контроль другую женщину - Наталью Кочанову. Отдельно спрашивали, чего ждать, к чему готовиться. Призыв ко всем - не расслабляться и работать. Экономика - вот что точно в руках каждого из нас.

"Экономика должна работать. Дайте мне экономику, а за остальное спрашивайте. Я тоже не буду в стороне", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что многие африканские страны с учетом колониального прошлого предпочитают сотрудничать с такими небольшими, но технологически развитыми странами, как Беларусь, а не с крупными государствами. Например, большой объем совместной работы по укреплению продовольственной безопасности этой страны еще предстоит в Зимбабве. Это Александр Лукашенко недавно обсуждал с Президентом этой страны Эммерсоном Мнангагвой.

"Шевелиться надо, надо идти к ним. Поехал Президент, окно пробил - идите следом. Надо торговать, надо с промышленностью разбираться", - резюмировал Александр Лукашенко.