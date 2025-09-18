Когда рычагов давления нет, в ход идут провокации. Варшава не прекращает хайп с БПЛА. Для чего польскому режиму истерия в небе, а точнее, дронопад?

Варшава продолжает штамповать провокации на ровном месте. Зачем Запад раскачивает маховик войны? И какой тренд появился в польских соцсетях?

Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам. Это "Таблица Менделевой". Давайте разбираться вместе.

Налетели как по заказу. В Польше в последнее время фиксируется переменная облачность и все чаще осадки в виде дронов. Несмотря на то что министерство нацобороны за 20 месяцев потратило более 5 милрд долларов на строительство различных систем, связанных с защитой неба, без залетов не обходится. Местные жители начинают подозревать, что бюджетные средства на деле не доходят до места назначения, выпадая в качестве осадков в чьих-то карманах.

Вот что пишут в соцсетях:

Таблица Менделевой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb559052-5b1b-4df5-a0d1-b831fde90bbe/conversions/4e3681b1-6c13-4799-92bd-b1fa845b2f1e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb559052-5b1b-4df5-a0d1-b831fde90bbe/conversions/4e3681b1-6c13-4799-92bd-b1fa845b2f1e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb559052-5b1b-4df5-a0d1-b831fde90bbe/conversions/4e3681b1-6c13-4799-92bd-b1fa845b2f1e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb559052-5b1b-4df5-a0d1-b831fde90bbe/conversions/4e3681b1-6c13-4799-92bd-b1fa845b2f1e-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Есть ли у нас хоть одно доказательство того, что именно Россия, а не Украина запустила по нам беспилотники? Или это все еще загадка, как и та ситуация, когда якобы упал беспилотник, а это оказалась наша ракета".

"Не раздувайте спираль войны. Такая эскалация вам на руку, поскольку она прикрывает бездарные действия правительства".

Игры Туска на обострение зашли слишком далеко. Для оправдания закрытых границ, бряцания оружием и натовских сапог на земле польской мастера на провокации раздувают устрашающие мыльные пузыри. Началось все с того, что в ночь на 10 сентября в небе Польши зафиксировали беспилотники. Благодаря Минску - заблаговременно. Беларусь не оставляет попыток выстраивать здоровые соседские отношения, хоть это и вызывает удивление в Польше.

Веслав Кукула, начальник генерального штаба ВС Польши news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de5eeede-86d8-4239-ab28-26aefa828be9/conversions/031f3837-97c2-4d2d-807b-b60d9b7f6995-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de5eeede-86d8-4239-ab28-26aefa828be9/conversions/031f3837-97c2-4d2d-807b-b60d9b7f6995-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de5eeede-86d8-4239-ab28-26aefa828be9/conversions/031f3837-97c2-4d2d-807b-b60d9b7f6995-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de5eeede-86d8-4239-ab28-26aefa828be9/conversions/031f3837-97c2-4d2d-807b-b60d9b7f6995-xl-___webp_1920.webp 1920w

Веслав Кукула, начальник генерального штаба ВС Польши:

"Предупреждения, полученные нами от Беларуси, были неожиданными. Мы не ожидали. Белорусы предупредили нас, что беспилотники направляются в нашу сторону через их воздушное пространство. Эта наводка оказалась нам полезной".

После польские власти начали путаться в показаниях. Кто-то говорил о 23 БПЛА, Туск - о 19. А глава Еврокомиссии заявила, что речь идет более чем о 10 БПЛА. Сколько их было на самом деле, мы уже достоверно не узнаем.

Поляки обещали подготовить доклад и провести официальную пресс-конференцию. Пока не срослось. Причем Москва предлагала заняться выяснением обстоятельств данного дела сообща, но Варшава не проявила к этому предложению ни малейшего интереса. Зато польский представитель помчался на заседание Совбеза ООН с распечатанной фотографией польского дома, заявляя, что это якобы результат удара "российского дрона". Пробирка Пауэлла по-польски - наши дни.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/522ab4c2-9d33-4bd5-ba60-9ccbefec883c/conversions/013a8232-deed-4b70-bc99-e65a9fc10fb5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/522ab4c2-9d33-4bd5-ba60-9ccbefec883c/conversions/013a8232-deed-4b70-bc99-e65a9fc10fb5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/522ab4c2-9d33-4bd5-ba60-9ccbefec883c/conversions/013a8232-deed-4b70-bc99-e65a9fc10fb5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/522ab4c2-9d33-4bd5-ba60-9ccbefec883c/conversions/013a8232-deed-4b70-bc99-e65a9fc10fb5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кто ответит за вопиющий факт дезинформации мировой общественности? Ведь в расследовании того, кто нанес реальный ущерб полякам по итогом раздутых провокаций, Варшава вышла на себя же. В дом на востоке страны попала ракета, выпущенная поляками, чтобы сбить беспилотники. Это признал министр-координатор спецслужб Польши. Несколько дней назад Туску снова привиделось НЛО, но уже над правительственными зданиями. (Надо было срочно сочинить новую провокацию для оправдания закрытых границ, потому что учения "Запад" заканчивались). Так вот за эту дроновую истерию оправдывался уже пресс-секретарь ранее упомянутого министра.

Яцек Добжиньский, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб:

"Мы опровергаем слухи о том, что это какая-то масштабная шпионская операция. На данном этапе никто не может это точно подтвердить. Это молодые люди. Возможно, это была беспечность, возможно, неосведомленность, возможно, они хотели снять фильм здесь, над Лазенковским парком".

Соцсети в Польше на фоне развернувшегося театра абсурда буквально кипят. Пока одни публикуют "устрашающие документалки", высмеивая Туска за то, что он сеет панику среди населения, другие открыто утверждают, что это провокация со стороны варшавской верхушки и НАТО с целью втянуть Польшу в конфликт.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ec37d84-e04b-4795-8fe1-f86c7281a430/conversions/53411a69-aba4-4f40-9f84-15e815f6bff8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ec37d84-e04b-4795-8fe1-f86c7281a430/conversions/53411a69-aba4-4f40-9f84-15e815f6bff8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ec37d84-e04b-4795-8fe1-f86c7281a430/conversions/53411a69-aba4-4f40-9f84-15e815f6bff8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ec37d84-e04b-4795-8fe1-f86c7281a430/conversions/53411a69-aba4-4f40-9f84-15e815f6bff8-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Вот как выглядит сбитый дрон. Следов стрельбы нет. Никаких признаков падения на землю, - обратил внимание парень в соцсети. - Они просто поставили его краном. Они снова хотят одурачить поляков и заодно втянуть нас в какую-то войну, которая совершенно не в наших интересах".