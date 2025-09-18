Какой район Минска стал самым озелененным и как в столице проводят благоустройство

Минск - город-сад, город цветов, пейзажей в зеленых тонах и сотен тысяч деревьев. Каждый минчанин совершенно точно знает, что его город чистый и зеленый, а это давно является брендом Беларуси. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но если смотреть на цифры, то Минск очень даже зеленый (на каждого жителя есть порядка 20 кв. м растений).

Самым зеленым районом белорусской столицы стал Партизанский, где расположен Антоновский парк, который является одним из крупнейших в городе. Аллеи здесь начали высаживать еще лет 100 назад во время первых городских коммунистических субботников, а сейчас в парке растет уже третье поколение лип и берез. А еще здесь высажены пышные ивы и имеются два водопада. За последние два года и в первую очередь благодаря труду "зеленых" строителей Антоновский парк заметно преобразился.

Виталий Веселов, директор УП "Зеленстрой Партизанского района г. Минска":

"Территориально парк располагается в двух районах - в Партизанском и Ленинском. Часть территории, которая расположена в Партизанском районе, занимает 8 га. Этот парк был немного в запустении, хоть он и самый старший в городе. Он был больше похож на лес, а сейчас, когда его привели в порядок, тут стало очень много людей и днем и вечером, гуляют и с детьми".

Городская экология - отдельный акцент Президента Беларуси Александра Лукашенко. Озеленение Минска всегда находится на личном контроле, ведь образ города формируют не только многоэтажки. Столица растет стремительно, но этот рост не должен быть хаотичным, ведь пригороды, экология, даже парки и архитектура - все это мозаика современного мегаполиса. И все же несмотря на столичный статус и сосредоточие бизнеса, "дышаться" здесь должно легко. Это вновь подчеркнул Президент во время посещения 12 сентября 2025 года обновленного Лошицкого усадебно-паркового комплекса.

У сотрудников "Минскзеленстроя" осень - горячая пора. Это тот самый сезон, когда озеленять городские улицы целесообразнее всего, да и навести порядок до зимы является задачей не менее важной.

"Радуется глаз, здесь есть кардинальные преображение. Ежегодно для озеленения и благоустройства населенных пунктов и создания людям благоприятных условий проживания направляются миллионы белорусских рублей, чтобы закупить саженцы деревьев и цветов, элементы малых архитектурных форм. Соответственно все финансовые потоки являются предметом контроля со стороны КГК. Мы на постоянной основе анализируем серийные закупки предприятий за счет бюджетных средств. Мы обратили внимание на необоснованно дорогие по нашему мнению скамейки. В частности, одна из скамеек была реализована с рентабельностью почти 400 %, что для бюджета не совсем эффективно", - сообщил замначальника главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску КГК Беларуси Владимир Бондарь.

Какой цвет будет превалировать на карте города, зависит и от самих жителей. Сознательных граждан, к счастью, становится больше. Некоторые не только поддерживают чистоту, но и сами проявляют инициативу.