Сохранить "Песняров": как Президент Беларуси спас ансамбль

В ходе совещания, которое состоялось после смерти руководителя ансамбля "Песняры" Владимира Мулявина, Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал фразу: " Самое лучшее, что мы можем оставить после Мулявина, - это сохранить "Песняров" .

" Лучшая память этому человеку - это дальнейшая судьба ансамбля. Какие бы памятники ни ставили Мулявину, самый лучший памятник для него - это ансамбль "Песняры ", - сказал тогда Президент.

На вопрос, помнит ли артист то совещание, он ответил, что, конечно, забыть такое нельзя, ведь тогда солистов ансамбля поддержал лично Александр Лукашенко. "Президентская поддержка чувствуется всегда. Нам выделили здание, студию, была и финансовая поддержка со стороны государства. "Песняры" - лицо государства, поэтому мы это всегда помнили и будем помнить", - заверил в "Актуальном интервью" солист ансамбля "Песняры" (1998-2012) Валерий Скорожонок.