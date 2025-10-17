3.73 BYN
Состоялся финал второго конкурса исполнительских искусств "Душа народная"
Автор:Редакция news.by
В Минске прошел финал второго конкурса народных исполнительских искусств. "Душевный фестиваль" объединил артистов из разных уголков Беларуси.
В программе звучали баян, гармонь, цимбалы, балалайка, аккордеон - все то, что близко славянской душе. Инициатива собрала 27 конкурсантов. Свои видеоработы отправили более 100 исполнителей народного жанра, в том числе и из России.
В 2025 году в финал прошли артисты по трем номинациям: вокальное соло, вокальный ансамбль и инструментальный ансамбль.
"Душевный фестиваль" продолжается. 17 октября в 19:00 во Дворце спорта состоится концерт "Любимый шансон" с участием Михаила Шуфутинского, групп "Рождество" и "Бумер", Афины, Алексея Петрухина, Виктории Алешко.