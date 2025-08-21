Стартовал 84-й концертный сезон хора имени Г. И. Цитовича

Национальный академический народный хор Беларуси имени Цитовича открыл свой 84-й концертный сезон. А начался он для коллектива с большого юбилея - 115 лет со дня рождения его основателя Геннадия Цитовича. Среди инфоповодов и то, что у хора новый художественный руководитель.

В новые творческие руки попал Национальный академический народный хор Беларуси. Про таких людей обычно говорят - не промах. Человек не хор, но толк в хорошей музыке знает. Выпускник института культуры (сейчас университет), композитор, артист-вокалист и новый художественный руководитель хора имени Геннадия Цитовича. Александр Сухарев уже более 20 лет находится на сцене популярной музыки. И сегодня своим примером доказывает, что не сочетаемое иногда тоже сочетается.

С эстрады на академическую сцену и наоборот. Примерно такой маршрут отныне у популярного композитора, автора мюзиклов и исполнителя Александра Сухарева. Ведь его фамилия теперь в одном ряду с величайшими мастерами-народниками. Не пугайтесь, традиции продолжит. Хоть первый экзамен перед коллективом еще впереди, но уже сейчас понятно, что планы у маэстро наполеоновские. Уже готовится программа к юбилеям Цитовича и Дриневского. Задача перед новоиспеченным руководителем стоит не из простых - не подвести.

Ведь держать ответ придется не только перед нынешним поколением цитовцев, но и теми, кого сегодня мы вспоминаем по архивным материалам и вечнозвучащим партитурам.

Александр Сухарев, художественный руководитель Национального академического народного хора Беларуси имени Г. И. Цитовича:

"То, чем я занимался все эти годы, позиционировал себя как рок-музыкант, как эстрадный исполнитель. Это все пиарилось, поэтому меня так знают. Но мало кто знает, что по образованию я хоровой дирижер. И около 15 лет по контракту за рубежом я работал с камерным мужским хором, дирижером, руководителем. Поэтому для меня это совершенно знакомая история".

История народного хора берет начало в 1952 году. Партитуры, движения, вокальная манера. С начала основания народный хор был самостоятельной единицей. И хоть сегодня мы говорим хор, в профессиональном наборе коллектива еще есть свои оркестровая и балетная группы.

Более 70 лет назад коллектив начинал свои репетиции в стенах Большого театра Беларуси. Прописку менять не стал. На карте хора-путешественника десятки стран.

Марат Лагутко, директор Национального академического народного хора Беларуси имени Г. И. Цитовича:

"Приходится быть в постоянном творческом поиске, приходится находить какие-то новые меры, находить новые пути взаимодействия с нашим зрителем, потому что, с одной стороны, есть публика, которая любит хор, потому что мы можем петь аутентичные вещи, мы можем петь классические вещи. С другой стороны, есть другая часть публики, возможно, где-то молодежь, которая любит хор, потому что мы можем делать современные вещи".

Костяк коллектива - люди. 80 человек, среди них кудесники хореографического, вокального и инструментального искусства. Десятилетиями они ласково называют себя "цитовцами". И если для кого-то эти стены уже дом родной, то кто-то лишь распевается и начинает брать тенор и сопрано.