Стефано Соврани: Сегодня сложно конкурировать с искусственно сгенерированной музыкой
Молодежь - самая сложная аудитория, которую очень сложно заинтересовать. Почему так происходит, поделился мнением в "Актуальном интервью" дирижер (Италия) Стефано Соврани.
Он признался, что в этом нет никакого секрета. "Сейчас сложно конкурировать с искусственно сгенерированной музыкой. Теперь она распространена не только в интернете, но и на телевидении, радио. Но эта музыка не дает тех эмоций, которые люди могут испытать, если увидят реального человека, вкладывающего свою душу в инструмент", - отметил дирижер.
Гость интервью привел пример. Когда он работал со своим оркестром на фестивале в Сан-Ремо (ему пришлось аккомпанировать дважды для телекомпании RAI), то всегда старался сделать такие программы, которые называли бы вечной музыкой. "Однако в 2026 году, когда я включил этот фестиваль, переключил канал. В нет души. Времена меняются, но чувства должны быть те же", - твердо убежден Стефано Соврани.