Стефано Соврани: Сегодня сложно конкурировать с искусственно сгенерированной музыкой

Фото: freepik.com

Молодежь - самая сложная аудитория, которую очень сложно заинтересовать. Почему так происходит, поделился мнением в "Актуальном интервью" дирижер (Италия) Стефано Соврани.

Он признался, что в этом нет никакого секрета. "Сейчас сложно конкурировать с искусственно сгенерированной музыкой. Теперь она распространена не только в интернете, но и на телевидении, радио. Но эта музыка не дает тех эмоций, которые люди могут испытать, если увидят реального человека, вкладывающего свою душу в инструмент", - отметил дирижер.

Стефано Соврани