Свыше 200 юных талантов выступят на фестивале "Молодежь - за Союзное государство"

Международный фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" стартовал в Могилеве. Белорусский город стал 18-м по счету на пути популярного феста.

30 конкурсантов-вокалистов и 10 хореографических коллективов от Бреста до Чебоксар представят свои номера. В общей сложности насчитывается свыше 200 юных талантов.

С самого утра первого насыщенного дня фестиваля были мастер-классы от жюри, ведь в его составе именитые творческие люди, покорившие зарубежные сценические площадки Пекина, Вены. Например, хореограф из России Дмитрий Залесский ждет от конкурсантов креатива.

"На мой взгляд, самое главное, что национальная традиция (неважно какая) имеет возможность трансформироваться с новым взглядом. Порой неизвестное произведение из глубинки так выстреливает. Я даже для себя даже что-то открываю", - поделился режиссер и хореограф Дмитрий Залесский (Россия).

Участники фестиваля "Молодежь - за Союзное государство"

Обмен опытом, новые знакомства - главная идея фестиваля не только жюри, но и конкурсантов. Позитив - главное, чего ожидают от многочисленных встреч феста. Многие приехали в Беларусь впервые.

"Правда, ты приезжаешь в Беларусь и думаешь, что как будто из России даже не уезжала, как дома", - выразила свои эмоции одна из конкурсанток.

Беларусь и Россию объединяет многое, а уж тем более творчество, культура, традиции. 5 сентября конкурсанты громко заявили об этом со сцены Дворца культуры области, в том числе признаются в любви к малой родине.

Ирина Пекарская, член жюри, директор Могилевской детской школы искусств № 1 имени И. М. Лученка:

"Песни, которые мы сегодня услышим, это произведения, славящие родную землю. Это песни, которые показывают, что наши корни есть в нас и что наш род с нами. А Беларусь и Россия сегодня - это государства, которые должны быть не просто вместе, а должны быть едины".

Участники фестиваля "Молодежь - за Союзное государство"

Большую часть конкурса таланты проведут в репетициях, каждому выделено время для саундчеков. Кстати, не обошлось без сюрпризов.

"Сплелись коллективы Могилевской области вместе с участниками из России, Беларуси. Это вокалисты, хореографы. В Беларуси проходит фестиваль в первый раз, для проведения был выбран Могилев, поэтому написали гимн - песню о фестивале, дружбе и мире", - обозначил художественный руководитель фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" Владислав Шевцов.