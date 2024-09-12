Новый проект "Театральные среды в Доме Москвы" стартовал в Минске

Запуск проекта "Театральные среды в Доме Москвы" стартовал с премьеры спектакля "Авантюристки" по пьесе Юрия Суходольского "Карусель для трех одиноких дам и оркестра". Душевная история о дружбе и любви, которой все возрасты покорны. Пьеса уже идет на сценах российских театров, теперь и в Беларуси. Режиссерское решение Натальи Башевой.