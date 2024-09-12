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Новый проект "Театральные среды в Доме Москвы" стартовал в Минске
Дом Москвы в Минске представляет новый театральный проект. Белорусские актеры Камерного драматического театра в пьесах российских драматургов.
Запуск проекта "Театральные среды в Доме Москвы" стартовал с премьеры спектакля "Авантюристки" по пьесе Юрия Суходольского "Карусель для трех одиноких дам и оркестра". Душевная история о дружбе и любви, которой все возрасты покорны. Пьеса уже идет на сценах российских театров, теперь и в Беларуси. Режиссерское решение Натальи Башевой.
Следующий спектакль проекта - "Корпоратив" по пьесе российского драматурга Алексея Щеглова, который зрители Дома Москвы увидят 9 октября.
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